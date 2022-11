Lidl duplicou exportação de produtos portugueses em dois anos

As exportações do Lidl cresceram, no ano fiscal de 2018 (entre março desse ano e fevereiro de 2019), 48,5%, face a igual período do ano anterior, para os 148,5 milhões de euros. Mas comparativamente ao ano fiscal de 2016, o crescimento foi de 112% - ou seja, as vendas de produtos portugueses às lojas que o grupo alemão tem fora de Portugal mais do que duplicaram em dois anos.



No total foram exportados 206 produtos de 86 fornecedores portugueses para 30 países da Europa e para os EUA. E entre eles encontram-se leguminosas, azeite, bacalhau, salgados, pão ou piripíri. Mas o produto “estrela” continua a ser a pera rocha.



Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl Portugal, disse num encontro com jornalistas esta terça-feira que o “compromisso do grupo no apoio à produção nacional” está a dar os seus frutos: dos 70 milhões de euros do ano fiscal de 2016 passou-se para 100 milhões de euros em 2017 e daí para os 148,5 milhões de euros de exportações no ano passado.



O azeite tem sido um dos produtos cujas vendas ao exterior mais estão a surpreender. O Lidl destaca também a exportação de pão, com cerca de 28 milhões de pães exportados, assim como de 115 toneladas de bacalhau, em especial para França, Suíça, Bélgica, Áustria e Suécia e de 18,6 milhões de embalagens de leguminosas. Também os salgados assumiram um papel importante, com 800 mil embalagens a chegarem à Europa e EUA.



Bruno Pereira destacou as vendas para os EUA, onde começaram operações recentemente e que diz representar “o início de uma história de sucesso”. Nesse país foram vendidos, por exemplo 20 mil garrafas do vinho tinto Azinhaga de Ouro.



O mesmo responsável concorda que hoje os produtores portugueses sabem organizar-se melhor para fazer chegar os seus produtos lá fora. O caso dos produtores de pera rocha é um bom exemplo. Através do Lidl foi possível exportar 10,8 mil toneladas. “Os produtores, organizando-se, conseguem ser mais competitivos”, afirma.



O Lidl pertence ao grupo Schwarz e conta com cerca de 10.800 lojas e mais de 160 centros de distribuição em 29 países. Em Portugal tem cerca de 250 lojas.