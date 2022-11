Caixa Geral de Depósitos volta a emagrecer. Acaba com mais duas empresas

A Caixa Geral de Depósitos vai voltar a emagrecer a sua estrutura, com a extinção de duas empresas e consequente integração noutras entidades. São visadas a imobiliária Imocaixa, que passará para a Caixa Imobiliário, e a gestora de fundos de investimento imobiliário Fundger, que é integrada na Caixa Gestão de Ativos. Não é uma novidade: no final do ano passado, a equipa liderada por Paulo Macedo já tinha acabado com seis outras sociedades.

Com estas extinções, a CGD pretende eliminar custos, como a necessidade de reporte de informação e de relatórios para cada sociedade (incluindo também a necessidade de um conselho de administração para cada uma), ou seja, há razões tanto do ponto de vista operacional e burocrático como também financeiro e fiscal. Além disso, cumpre um desígnio ditado por Bruxelas: a de simplificar a sua organização.

Deixa de haver gestora só para fundos imobiliários

No campo da gestão de ativos, a Fundger, que gere fundos de investimento imobiliários, é extinta e os seus ativos passam para a Caixa Gestão de Ativos, até aqui concentrada na gestão de fundos de investimento mobiliário, de acordo com os processos que deram já entrada na conservatória, conforme consulta feita no portal de justiça.

Com esta junção, que ainda carece de autorização do Banco de Portugal, um dos objetivos é a criação de “uma estrutura única, de uma sociedade gestora de ativos com dimensão relevante, oferta de soluções e produtos convergentes”, referindo que esse tem sido o caminho adotado pela maioria dos grupos financeiros. O jornal Eco, que avançou inicialmente com a notícia, fala numa “super” gestora, com 24 mil milhões de euros em ativos sob gestão.

Postos de trabalho mantêm-se

A outra fusão por incorporação anunciada pelo banco público é o da integração da Imocaixa, empresa de aquisição de imóveis para revenda (incluindo dos recebidos por reembolso dos créditos do banco público e que tem também imóveis em Espanha), na Caixa – Imobiliário.

“A presente fusão faz parte do processo de reorganização societária do Grupo CGD, o qual se enquadra no plano estratégico acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, e que tem por objetivo a simplificação da estrutura societária do grupo CGD, através da redução do número de sociedades que são instrumentais à sua atividade”, explicita o projeto da fusão.

Tanto numa como noutra fusão, a Caixa defende que não haverá impacto nos postos de trabalho, já que as sociedades que incorporam assumem os ocntratos.

No final do ano passado, o banco tinha já concretizado uma operação em que eliminou seis entidades de uma só vez, como a Wolfpart, sociedade imobiliária que tinha sido criada para investimento em Vale do Lobo. Isto também para seguir Bruxelas, que obriga a uma simplificação societária do banco, que foi também obrigado a sair de várias geografias, como Espanha e África do Sul - forma de compensar os 3,9 mil milhões recebidos em 2017.