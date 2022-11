Boeing vai ao Congresso americano admitir falhas nos 737 Max que mataram 346 pessoas

O presidente da Boeing assumirá perante o Congresso norte-americano que a empresa cometeu falhas em relação ao fabrico do modelo 737 MAX, utilizado em dois voos que se acidentaram e nos quais morreram 346 pessoas.

O presidente executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, vai admitir, perante a comissão do comércio no Senado do Congresso norte-americano, que cometeu falhas na produção do 737 MAX. Segundo o testemunho escrito que está disponibilizado no site da fabricante, que irá declarar oralmente perante os deputados da comissão no Congresso, Muilenburg defende que acidentes como aqueles não se voltarão a repetir.

“Nós aprendemos – e continuamos a aprender – em relação a estes acidentes, senhor presidente. Sabemos que cometemos erros e que algumas coisas correram mal”, declarou. As falhas já tinham sido assumidas, sendo que agora é feito perante membros do Senado (a câmara alta do Congresso americano).

De acordo com o documento, foram concretizadas melhorias que “asseguram que acidentes como estes não se voltam a repetir”. “Também aprendemos lições mais profundas que vão fazer com que haja melhorias no design em futuros aviões”, continua o presidente executivo da Boeing, referindo que os avanços na segurança aérea também foram conseguidos devidos ao processo de “aprendizagem pelo erro”, “por mais doloroso que seja”.

A audição irá ocorrer no aniversário da queda do avião na Indonésia, que vitimou 189 pessoas, há um ano. Em março deste ano, foi a companhia aérea etíope que sofreu um acidente, neste caso, com 157 mortes. Na sequência destas duas catástrofes, os aviões foram obrigados a parar em todo o mundo – Dennis Muilenburg refere que já viajou em voos experimentais após as melhorias implementadas.

“Lamentamos aqueles cujas vidas se perderam no voo Lion Air 610 e no voo Ethiopian Airlines 302, e prestamos as nossas condolências às suas famílias e amigos. Iremos sempre lembrar-nos” é a mensagem que se encontra ao abrir a página da empresa.

Os dois casos terão ocorrido por um problema no software, que terá sido ativado erradamente, como noticiado na semana passada em relação ao voo indonésio, ainda que o caso etíope esteja a ser investigado pela companhia.