Onde é mais barato ter conta bancária?

Qual é o banco que mais carrega nas comissões? Não é fácil fazer uma comparação entre vários bancos e ficar com uma ideia clara sobre se o que lhe cobram no seu banco é mais ou menos do que o banco que está ao lado. O quebra-cabeças reside no facto de haver benesses em função do património que lá está (quanto mais alto menos paga), vantagens relativas sobre número de operações que pode fazer e cartões associados, entre outras que fazem a diferença.

Nos gráficos que lhe apresentamos a seguir, pode comparar as comissões em função de vários tipos de conta, desde a mais básica até à que oferece mais serviços (manutenção, base, e contas pacote). Os dados fazem parte de um agregado comparável feito pelo Banco de Portugal, chamado "Comparador de Comissões".