Os painéis a não perder na Websummit - as escolhas do Expresso

Are we facing water wars?

planet:tech | 5 de novembro, 11h35

Paul O’Callaghan, fundador da BlueTech Research, Drew Fitzgerald, cofundador da 501CTHREE.org e da Just Water, e Jay Iyengar, diretora de inovação e tecnologia da Xylem, falam sobre o que pode e deve ser feito para preservar um recurso valioso no planeta: a água.

Protecting the vulnerable: How tech can help refugees

Future Societies | 5 de novembro, 11h50

O diretor de engagement digital do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Mike Walton, e o ex-primeiro-ministro grego George Papandreou falam dos motivos pelos quais a tecnologia ainda não fez mais para resolver a crise de refugiados que afeta a Europa.

Should robots have rights?

DeepTech | 6 de novembro, 12h15

Uma discussão entre John Basl, professor de Filosofia na Northeastern University, Steve Petersen, professor de Filosofia na Niagara University, Ben Goertzel, fundador da SingularityNET, e Fouzia Adjailia, roboticista na Universidade Técnica de Kosice (Eslováquia).

Solving planetary changes with enterprise

Corporate Innovation Summit | 6 de novembro, 14h10

Uma conversa com o ministro da Economia português, Siza Vieira, e David Wallerstein, diretor de exploração da Tencent.

Borders, Brexit and the future of finance

MoneyConf | 6 de novembro, 15h10

O diretor de políticas da Federação Europeia de Bancos, Sébastien de Brouwer, e a eurodeputada Eva Kaili discutem o impacto do ‘Brexit’ nas transações sem fronteiras e nas fintechs londrinas.

Preventing crashes by predicting the future

Auto/Tech | 6 de novembro, 16h

O fundador e a diretora de operações da startup tecnológica Nauto — Stefan Heck e Jennifer Haroon, respetivamente — mostram como o seu sistema de inteligência artificial, câmaras e sensores ajuda a evitar acidentes na estrada.

All meat, no meat, are we really what we eat?

HealthConf | 7 de novembro, 11h45

Um debate sobre alimentação, saúde e tecnologia com o médico Steven Gundry, a criadora do blogue The Lion Diet, Mikhaila Peterson, e o cofundador da empresa de saúde digital Noom, Saeju Jeong.

The future era of privacy-by-default

FullSTK | 7 de novembro, 11h55

Brendan Eich, criador do JavaScript e presidente executivo do Brave, mostra como os utilizadores podem ganhar controlo da forma como as suas atividades online são rastreadas.

Breaking up big tech

Centre Stage | 7 de novembro, 14h25

O secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo, e a comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, juntam-se numa conversa sobre a regulação e divisão das grandes tecnológicas.

Abbey Road: From yesterday to tomorrow never knows

Music Notes | 7 de novembro, 15h

Uma conversa sobre o pioneirismo do lendário estúdio onde os Beatles gravavam com a fundadora e diretora geral da incubadora de startups de música Abbey Road Red, Isabel Garvey.