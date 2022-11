Os 5 desafios de Lagarde

A 1 de novembro, quando Christine Lagarde subir para o seu gabinete no topo do arranha-céus envidraçado do Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, vai mais aliviada do que quando entrou pelas portas do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, em julho de 2011. E tem mais sorte do que Mario Draghi quando herdou de Jean-Claude Trichet em novembro daquele ano o leme do BCE. Então, Lagarde e Draghi apanharam com a crise das dívidas que ameaçava com uma recaída da zona euro em recessão (como viria a acontecer nos dois anos seguintes) e a economia mundial começava a abrandar depois de uma boa recuperação em 2010.



É certo que a francesa herda um BCE com divergências mais ruidosas do que nunca, uma inflação abaixo de 1%, em mínimos de três anos, bem distante da proximidade ao objetivo oficial de 2%, um sentimento nos investidores no ponto mais baixo em seis anos, segundo o índice Sentix, e uma previsão de crescimento até 2024 abaixo de 1,4% ao ano. Em suma, um cenário medíocre — um adjetivo que ela usou, amiúde, nos seus discursos no FMI.

