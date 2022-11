Filipe Santos, director da Católica Lisbon. “Mais de metade dos alunos de mestrado são estrangeiros”

Não contava liderar (pelo menos para já) a Católica Lisbon School of Business & Economics, mas aceitou as funções com sentido de missão. Tem um ano e meio de mandato pela frente (o antecessor, Nuno Fernandes, saiu a meio do cargo de três anos) e não se atreve a fazer o balanço de seis meses como diretor da melhor escola de negócios nacional em 2018, segundo o jornal britânico “Financial Times” (FT).

Consciente do ativo que tem entre mãos, sabe que a equipa não pode ficar sentada, “temos de continuar a inovar e a criar valor para os nossos stakeholders”. O campeonato das escolas de negócios joga-se a nível internacional e só assim se cresce. O clima, a segurança, o custo de vida baixo (“apesar da subida dos preços na habitação”) ajudam mas não fazem milagres. “Portugal é dos poucos países com várias escolas de gestão nos rankings mundiais, e isso atrai alunos e professores internacionais”, diz Filipe Santos. Quatro instituições portuguesas constam do ranking global do FT.

