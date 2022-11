Conheça as 20 profissões que ainda são para a vida toda

Exercer a mesma carreira até à idade da reforma é um cenário que a maioria dos novos profissionais não consegue vislumbrar ou que até antecipa impossível. Orientado por um modelo de carreira pautado pela flexibilidade e por um somatório de desafios aliciantes que conferem competências, mais do que por um currículo construído verticalmente em empresas de renome com cargos de peso, um profissional da nova geração mudará em média cinco vezes de carreira e entre dez a 15 vezes de empresa. Assim antecipam os principais indicadores de retenção de talento que têm sido divulgados. Mas há exceções. O mercado de trabalho onde a economia das plataformas e das relações de trabalho voláteis ganha terreno a uma velocidade alucinante é o mesmo onde ainda é possível encontrar profissões (e profissionais) para a vida. É o que defende Andrew Flowers, economista e líder do Laboratório de Recrutamento da plataforma global de contratação Indeed. O especialista analisou mais de 300 profissões e largos milhares de currículos para identificar as que registam menor taxa de abandono, ou seja, aquelas que menos profissionais desistem de exercer. E não encontrou só médicos, juízes e engenheiros.

