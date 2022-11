Argentina. Renegociação de dívida à vista

Seja quem for que ganhe as eleições presidenciais deste domingo na Argentina, é certo que vai herdar um dos maiores quebra-cabeças económicos de que há memória recente. Com a economia em recessão em três dos quatro anos do seu mandato e em plena crise financeira, o ainda Presidente Mauricio Macri (neoliberal de centro-direita) dificilmente será reeleito contra o candidato peronista, Alberto Fernández. A vitória de Fernández já no domingo ou na segunda volta, a 24 de novembro, é dada como praticamente certa pelos especialistas ouvidos pelo Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).