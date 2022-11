Passa por mim (mas sem carro) em Arraiolos

Há uma imensa via pedonal, entre a Cruz da Barreta e a Manizola, que atravessa todo o centro de Arraiolos, do Multiusos ao Miradouro, ligando ainda o Parque das Feiras, a piscina e o centro de saúde. A obra de requalificação da rede pedonal na vila alentejana é a espinha dorsal da área de reabilitação urbana que se estende por 39 hectares e que inclui melhorias nas típicas habitações e a recuperação das ribeiras.

O novo troço da rede pedonal de Arraiolos permitirá “a ligação do Bairro da Cruz da Barreta aos equipamentos públicos, espaços multiusos e parque de feiras”, conta o autarca de Arraiolos. Promovido pela Câmara Municipal, a obra já foi adjudica e tem 540 dias para ser executada. Quando concluída irá “facilitar a mobilidade dentro do centro da vila, promovendo o acesso a toda uma vasta área de serviços públicos”, explica Jorge Macau. Um novo eixo de mobilidade que inclui os acessos ao Parque de Feiras e Miradouro e cujas obras na envolvente do Arraiolos Multiusos “criará novas condições para a realização de eventos, mas sobretudo para o uso diário pela população”.

