Venda da Brisa promete ser o grande negócio de 2019. Há interessados europeus, australianos e canadianos

A venda de 80% da Brisa, a concretizar-se, promete ser um dos grandes negócios de 2019. Há vários potenciais interessados e entre eles estão grupos do sector, fundos de infraestruturas e fundos de pensões. Entre a lista de potenciais interessados estão a empresa espanhola GlobalVia, os fundos francês Ardian e os australianos Macquaire e IFM – nomes recentemente avançados pela Reuters – e também o canadiano Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Mas o Expresso sabe que a operação suscita muito interesse e a lista de candidatos deverá continuar a crescer, já que o negócio só deverá ficar fechado no final do primeiro trimestre do próximo ano.

O Grupo José de Mello não comenta eventuais contornos de negócio, e em declarações ao Expresso fonte oficial limitou-se a confirmar que a empresa está disponível para vender os 40% de direitos de voto que tem na Brisa, mantendo uma participação na concessionária de autoestradas ligeiramente abaixo dos 20%.

“O Grupo José de Mello decidiu vender parte da sua participação na Brisa, num processo de venda conjunto com o fundo Arcus, seu atual parceiro acionista, através da venda de dois blocos acionistas, representativos, cada um, de cerca de 40% dos direitos de voto“, disse fonte oficial da empresa ao Jornal de Negócios, que avançou com a notícia na edição de sexta-feira. O Grupo José de Mello detém atualmente 52,8% do capital da Brisa, 30% dos quais diretamente e 55% através da Tagus Holding. Já a Arcus tem diretamente 19,09% do capital da Brisa e ainda 45% da Tagus.

Como a operação será feita em dois blocos separados – a venda de cerca de 40% do Grupo José de Mello e 40% dos direitos do fundo de pensões Arcus – é cedo ainda para perceber qual será o modelo final e com que parceiro ou parceiros ficará o grupo português quando o negócio ficar concluído. Certo é apenas que o fundo Arcus venderá a sua participação e sairá da Brisa. O grupo Mello deixa de controlar a concessionária de autoestradas, mas admite, segundo o Negócios, que o cenário seria a entrada de mais do que um acionista de referência na Brisa, empresa criada em 1972 e que veio parar às mãos do grupo Mello durante o processo de privatização.

Entretanto, a expectativa de fontes financeiras ouvidas pelo Expresso é que o negócio chegue ou ultrapasse os três mil milhões de dólares. No início de junho, a agência Bloomberg escrevia que um potencial negócio avaliaria a Brisa em pelo menos dois mil milhões de dólares. O encaixe da operação deverá servir para a José de Mello reduzir a dívida e "reforçar a política de investimentos nos seus atuais negócios e em novos".

A José de Mello não divulga a dívida do grupo, mas no mercado financeiro a informação é de que será superior a 1,2 mil milhões de euros. O grupo não está pressionado pela dívida atualmente como já esteve no passado, mas quer aproveitar o bom momento do mercado para vender parte da Brisa e ficar com as contas mais equilibradas. Em 2012, a dívida consolidada do grupo ascendia a 6,7 mil milhões de euros, entretanto foi sendo paga, parte devido à venda de ativos, cujo encaixe serviu também para reduzir o passivo. Entre os ativos alienados nos últimos anos estão 4,6% da EDP (um encaixe de 550 milhões de euros), 30% da brasileira BCR (um encaixe de 770 milhões de euros) e venda de parte da Efacec a uma empresa de Isabel dos Santos.

A operação está a ser assessorada pelos bancos Rothschild e Caixa BI (do lado da José de Mello), Morgan Stanley e o Millennium BCP Investment Banking (Arcus).