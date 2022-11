Sonae Sierra em conversações para a venda de três centros comerciais a fundo norte-americano

A Harbert Management Corporation está em conversações com a Sonae Sierra para fechar a aquisição dos centros comerciais LoureShopping, Rio Sul Shopping e 8ª Avenida. "As conversações estão mesmo numa fase já avançada", noticia o jornal Eco, citando o site PropertyEU (acesso pago).

A concretizar-se, este será o primeiro negócio entre a Sonae Sierra e este fundo oportunista norte-americano e será, também, a estreia do fundo em Portugal.

A Sonae Sierra, contactada pelo Expresso, diz apenas que "não comunica sobre rumores de mercado". "Se existir uma operação, haverá comunicação", afirma fonte oficial da administração, recordando que "a reciclagem de capital faz parte da atividade corrente da empresa e está enquadrada na sua estratégia", o que significa que a administração aposta na venda de ativos maduros para investir em novos projetos.

O Eco diz que as partes estão "prestes a fechar" o acordo, avançando que a operação relativa ao LoureShopping, em Loures, RioSul Shopping, no Seixal, e 8.ª Avenida, em São João da Madeira. deverá estar concluída até ao final do ano os ativos em causa serão vendidos com uma rentabilidade anual (yield) de 8%, desconhecendo-se, no entanto, o valor do negócio.

Dos três centros comerciais envolvidos neste negócio, apenas o 8.ª Avenida, inaugurado em 2007, com 20 mil m2 é detido a 100% pelo fundo da Sonae Sierra. O LoureShopping, (42.000 m2) é detido em partes iguais pelo Sierra Portugal Fund e pelo fundo alemão Deka, tendo sido inaugurado em 2005, enquanto o Rio Sul Shopping (44 mil m2), de 2006, é co-detido pela Sonae Sierra Portugal e por um fundo pan-europeu.

Em agosto, os franceses da Frey compraram dois centros comerciais no Algarve à CBRE e à Sonae Sierra por cerca de 180 milhões de euros, mantendo a Sonae Sierra a gestão dos empreendimentos.

A Sonae Sierra, com escritórios em 11 países, é proprietária de 39 centros comerciais com um valor de mercado de 7 mil milhões de euros e gere ou comercializada 92 centros comerciais, tendo 11 novos projetos em curso, 6 dos quais para clientes.

Notícia atualizada com declarações oficiais da Sonae Sierra