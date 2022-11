Venda de veículos comerciais na União Europeia fez marcha-atrás em setembro

As vendas de veículos comerciais na União Europeia caíram 10% em setembro em comparação com o mesmo mês do ano passado, para 191 mil unidades, naquela que é a primeira descida em termos homólogos desde o início do ano. De janeiro a agosto as vendas de comerciais na Europa tiveram sempre crescimento face ao ano passado.

Segundo os dados da ACEA, a associação europeia da indústria automóvel, este recuo nas vendas em setembro não foi suficiente para pôr no vermelho a tendência do mercado no conjunto do ano. O número de vendas acumuladas de janeiro a setembro ainda está 4,6% acima do registado nos primeiros nove meses do ano passado.

De acordo com a ACEA, as vendas de veículos comerciais em setembro caíram em todos os países da União Europeia, exceto Itália (com um crescimento homólogo de 8,8%) e França (aumento de 2,5%). A queda mais acentuada registou-se no Reino Unido (22%), com a Alemanha a apresentar também uma queda significativa (11,5%).

De janeiro a setembro o país que mais cresceu nas vendas de veículos comerciais foi a Alemanha (10,9%), mas outros quatro mercados registaram crescimento relevante, segundo a ACEA: França, Reino Unido, Itália e Espanha.

Em Portugal, indicam os dados da ACEA, as vendas de veículos comerciais em setembro caíram 8% face ao ano passado, para cerca de 3.500 unidades.