Twitter lucrou mais 42% nos primeiros nove meses do ano

A Twitter Inc, dona da rede social com o mesmo nome, obteve nos primeiros nove meses deste ano um lucro de 1,35 mil milhões de dólares (1,21 mil milhões de euros ao câmbio atual), mais 42% do que em igual período do ano passado, informou a empresa esta quinta-feira, no seu comunicado com os resultados do terceiro trimestre.

Considerando apenas o terceiro trimestre, o lucro da Twitter afundou 95%, para 36,5 milhões de dólares (o equivalente a 32,8 milhões de euros), sobretudo por via da não contabilização neste último trimestre de créditos fiscais de que a empresa havia beneficiado no ano passado. No ano passado e até junho deste ano o grupo contabilizou elevados créditos fiscais, mas no terceiro trimestre de 2019 teve já de constituir uma provisão para impostos.

No terceiro trimestre as receitas da Twitter cresceram quase 9%, para 824 milhões de dólares (740 milhões de euros). No período de janeiro a setembro as receitas cresceram 15%, para 2,45 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros).

A empresa espera que a receita no quarto trimestre possa atingir os mil milhões de dólares (908 milhões de euros).