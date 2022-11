Os 10 momentos-chave de Draghi à frente do BCE

Ao longo de um mandato de oito anos Draghi conseguiu um êxito: o de apagar a crise das dívidas da zona euro e descer as taxas de juro dos títulos para mínimos históricos. Contudo, regista um fracasso: o de não ter conseguido puxar sustentadamente a inflação da zona euro para próximo da meta de 2%. Deixa o lugar com a variação de preços no consumidor em menos de 1%, o nível mais baixo desde novembro de 2016, quando a economia do euro saía de um período de deflação (quebra de preços) e inflação perto de zero por cento.

1 de novembro de 2011: Início do mandato

Mario Draghi, até então presidente do Banco de Itália, o banco central daquela economia transalpina, assume a presidência do BCE a 1 de novembro de 2011 sucedendo a Jean-Claude Trichet. Corta a taxa diretora de 1,5% para 1,25% logo na primeira reunião a que preside a 9 de novembro. Em dezembro desce-a para 1%.

26 de julho de 2012: "Pronto para fazer o que for preciso"

Numa conferência financeira em Londres, quando as taxas de juro da dívida dos países periféricos continuavam a bater recordes, Draghi profere as frases que marcariam o seu mandato para sempre: “Dentro do nosso mandato, o BCE está pronto para fazer que for preciso para preservar o euro. E, acreditem em mim, isso será o suficiente”. Passou a ser visto como o “salvador do euro”.

6 de setembro de 2012: Nascimento do OMT

Na sequência das palavras de Draghi em Londres, e para responder ao agravamento da crise das dívidas dos periféricos (entre eles Portugal), o BCE anuncia a disposição de comprar dívida pública no mercado, sem limite, para evitar a saída de qualquer país do euro. Em inglês, o programa, a que nunca nenhum país acorreu, ficou conhecido pela sigla inglesa OMT para Outright Monetary Transactions (Transações Monetárias Definitivas). Draghi considerou este anúncio como equivalente a um QE (quantitative easing), como aquele que seria iniciado em 2015. O efeito sentiu-se nos mercados da dívida pública da zona euro em ano e meio de mandato - os juros médios dos títulos emitidos pelos países membros desceram em todos os prazos.

11 de junho de 2014: Chegam as taxas negativas

O BCE começa a aplicar, pela primeira vez, uma taxa de juro negativa aos depósitos dos bancos junto do banco central. O que implica, na prática, um pagamento pelo parqueamento de liquidez. Começou por ser de -0,1% e, desde então, já desceu mais quatro vezes para os -0,5% atuais.

29 de julho de 2014: Empréstimos virados para a economia real

O BCE decide remodelar o quadro de empréstimos aos bancos comerciais da zona euro avançando com uma nova linha de refinanciamento de longo prazo, mas agora orientada no sentido de levar as instituições de crédito da zona euro a financiarem obrigatoriamente a economia real. Esta nova linha ficou conhecida pelo acrónimo TLTRO, que teve duas séries em 2014 e 2016 e uma nova agora lançada em março de 2019.

22 de janeiro de 2015: nasce o QE

Na primeira reunião do ano, é aprovada a extensão do programa de aquisição de ativos – que se iniciara em 2014 com a compra de dívida garantida por empréstimos imobiliários ou empréstimos ao sector público e de obrigações vinculadas a empréstimos (ABS, no acrónimo em inglês) - à compra de dívida obrigacionista emitida em euros pelos estados membros e entidades supranacionais. Nasce na zona euro um QE, o acrónimo em inglês de quantitative easing que vulgarizou este tipo de intervenções de política monetária nos mercados, e que já tinha estado em vigor nos EUA (até final de outubro de 2014) e fora também lançado no Reino Unido (em 2009) e no Japão (que usou pela primeira vez o conceito em 2001).

9 de março de 2015: BCE começa a comprar dívida

Arranca o programa de compra de ativos, incluindo a aquisição de dívida pública de países membros do euro e de entidades supranacionais europeias, com um volume mensal de €60 mil milhões. A dose subiria para €80 mil milhões em abril do ano seguinte, para depois se reduzir até €15 mil milhões de outubro a dezembro de 2018.

16 de março de 2016: Novo mínimo da taxa diretora entra em vigor

BCE desce a taxa de juro diretora para 0%, um mínimo histórico que ainda se mantém atualmente.

março de 2017: QE amplia-se com reinvestimentos

Arranca o programa de reinvestimento das amortizações dos títulos de dívida pública que o BCE tem em carteira e que vão vencendo. Frankfurt passa a anunciar mensalmente o plano para os 12 meses seguintes. É uma forma de ampliar o QE para lá das compras mensais líquidas de dívida. Os reinvestimentos mantiveram-se mesmo depois de descontinuado o QE1 em dezembro de 2018 e deverão manter-se mesmo para além do momento em que o BCE decida começar a subir as taxas diretoras

31 de dezembro de 2018: fim do primeiro QE

Termina o programa de compra de ativos com um saldo de €2,65 biliões no balanço – dos quais €2,1 biliões em dívida pública e títulos de entidades plurinacionais. O programa adquiriu €36,8 mil milhões em obrigações portuguesas.

12 de setembro de 2019: Nasce um novo QE

BCE decide reiniciar a partir de 1 de novembro o programa de aquisição de ativos, um QE 2, com um volume mensal de €20 mil milhões sem data pré-definida para terminar. A decisão não teve unanimidade e, pela primeira vez, gerou contestação pública de vários governadores da zona euro. O programa começará a ser gerido por Christine Lagarde, que sucederá, naquela data, a Mario Draghi na presidência do banco. Também sem apoio unânime, o BCE agrava a taxa negativa de remuneração dos depósitos para -0,5%, ainda que introduzindo um segundo escalão de isenção, que vai beneficiar sobretudo o sector bancário de alguns países, como Portugal.

1 de novembro de 2019: Lagarde assume a presidência

Christine Lagarde sucede a Draghi a 1 de novembro na presidência do BCE, depois de ter estado à frente do Fundo Monetário Internacional entre julho de 2011 e setembro de 2019. Foi designada como a candidata adequada ao cargo do BCE a 2 de julho pelo Conselho Europeu, tendo depois recolhido o apoio maioritário do Parlamento Europeu (394 a favor, 206 contra e 49 abstenções), o acordo unânime do próprio conselho do BCE e, finalmente, a nomeação pelo Conselho Europeu agora em outubro. O mandato é de oito anos, não renovável.