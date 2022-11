Na hora da despedida do BCE: Draghi, herói ou vilão?

Mario Draghi, que esta quinta-feira preside à última reunião como presidente do Banco Central Europeu (BCE), gerou em oito anos de mandato paixões e ódios. De um lado, uma vasta corte de fãs que o cognominou o ‘salvador do euro’ e, do outro, um grupo aguerrido de críticos que o acusa de violar a identidade do banco central, transformando-o numa muleta dos países sobreendividados e das empresas ‘zombie’ e no carrasco dos aforradores.

O italiano deixa, na hora da despedida, uma fractura política tão vincada em torno de si e do BCE que não aconteceu com nenhum dos dois antecessores, o francês Jean-Claude Trichet e o holandês Win Duisemberg, que foi o primeiro presidente em 1998.

Doutorado em economia pelo prestigiado Massachusetts Institute of Techology nos Estados Unidos e com uma carreira na poderosa Goldman Sachs, saltou de governador do Banco de Itália para o leme do BCE a 1 de novembro de 2011. Entrou para o gabinete de presidente em Frankfurt com uma crise das dívidas dos periféricos num ponto muito quente, com três resgates já feitos (Grécia, Irlanda e Portugal) e o banco central pela primeira vez envolvido numa troika exercendo o controlo de governos como se fossem protetorados.

O fim de um ‘avatar’ do Bundesbank

Para a maioria da mais de uma dezena de economistas, nacionais e estrangeiros, ouvidos pelo Expresso, Draghi merece o cognome de ‘salvador do euro’, pelo menos em dois momentos do mandato, que recolhem a unanimidade.

Primeiro, com a famosa frase “farei tudo o que for preciso” dita, de surpresa, em Londres no verão quente de 2012 que travou a especulação contra os periféricos do euro. Depois, a decisão de avançar – ainda que tardiamente em relação aos colegas norte-americanos, britânicos e japoneses - com um programa de compra massiva de dívida pública em 2015 que baixou o custo de financiamento da dívida para mínimos históricos na zona euro e por arrasto para o crédito às empresas e às famílias (ver cronologia). Ele “salvou o euro, mesmo que nada se tenha alterado nas suas condições estruturais”, resume Francisco Louçã, do ISEG, em Lisboa.

Ao levar o BCE a tomar aquelas decisões cruciais, o italiano “na verdade exorbitou o mandato face aos estatutos conservadores do banco e fez bem, pois tornou-se, de facto, na única instância de governação não nacional no espaço europeu”, refere-nos José Reis, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Presidente da Associação Portuguesa de Economia Política. E “governou o que tinha de governar, isto é, os mercados financeiros da zona euro, que quis salvar de uma vertigem mortal”.

Nessa caminhada, Draghi operou uma mudança de substância no BCE, diz-nos Charles Wyplosz, do The Graduate Institute em Genebra na Suíça: “Ele transformou o BCE de um avatar do hiperideológico Bundesbank (o banco central alemão) num banco central moderno”.

Os principais beneficiados do ‘novo’ BCE, diz Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa, foram obviamente os periféricos do euro, nomeadamente Portugal, e até os que não foram resgatados pela troika, mas que poderiam ter acabado, então, em maus lençóis como Itália. Uma benesse que, no entanto, pode ter um lado negativo: “Temo que a maioria dos países do euro, com Portugal à cabeça, esteja a aproveitar a redução da despesa com juros e os dividendos dos bancos centrais nacionais, para fazer uma consolidação orçamental meramente nominal e para evitar ter de fazer reformas estruturais que aumentem a competitividade e o PIB potencial”, sublinha Joaquim Miranda Sarmento, do ISEG, em Lisboa, e porta-voz do PSD para as Finanças Públicas..

Da nódoa que não sai…

Entre os que até admitem um balanço global positivo, há uma nódoa que mancha o mandato do italiano e que não sai. “O caso da intervenção do BCE na Grécia em 2015. Draghi revelou, então, o lado mais arbitrário e não democrático do banco central”, acusa Ricardo Paes Mamede, do ISCTE, em Lisboa. No que é secundado por Alexandre Abreu,professor do ISEG; "Draghi, enquanto presidente do BCE, não deixou de ser cúmplice e participante ativo na destrutiva gestão da crise da zona euro por parte da troika".

João Rodrigues, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, recorda o episódio do verão de há quatro anos: “Na Grécia, o BCE esteve disponível para usar o seu soberano poder monetário, desestabilizando o sistema bancário grego e contribuindo para o que ficou conhecido como ‘golpe de Estado financeiro’ que compeliu o governo do Syriza/Anel a aceitar que dentro do euro não há alternativas dignas desse nome”.

Este especialista na história da financeirização do capitalismo português duvida até da bondade da ‘salvação’ do euro: “O salvamento de uma moeda disfuncional por parte de uma instituição poderosa e sem controlo democrático não pode ser considerado positivo para um país como Portugal”.

… à herança tóxica

As críticas atuais mais acesas têm outro sentido e vêm até dos que dão nota global positiva a Draghi. “O mandato dele foi uma fuga para a frente. Ele deixa riscos significativos de médio prazo”, refere o economista Ricardo Arroja. “A expansão monetária do BCE conduziu a uma distorção maciça do factor risco ao ponto de hoje termos ativos de baixa qualidade (relativa) de crédito a exibirem taxas de juro a zero ou até mesmo negativas”, acrescenta.

As taxas negativas de remuneração dos depósitos dos bancos desde o verão de 2014 – que se agravaram para -0,5% depois da reunião de setembro passado do BCE – e a obesidade do balanço do BCE com ativos derivados da política monetária seguida no mandato de Draghi na ordem de quase €2,7 biliões, preocupam Filipe Garcia, presidente da consultora Informação de Mercados Financeiros.

A sensação de fuga para a frente consolidou-se com a penúltima reunião a que Draghi presidiu em setembro, onde para além de se agravar a taxa sobre os depósitos dos bancos se decidiu recomeçar com um segundo programa de compra de ativos que arranca a 1 de novembro já sob a presidência de Christine Lagarde. “As decisões da reunião de setembro podem ter sido extemporâneas. O Conselho de governadores parece estar seriamente dividido”, sublinha João Assunção, da Universidade Católica Portuguesa.

Pela primeira vez, na reunião de setembro passado, as maiorias foram de geometria variável e a oposição interna fez-se ouvir com força publicamente. Além dos ‘falcões’ tradicionais – como os responsáveis dos bancos centrais da Alemanha, Áustria e Holanda – algumas ‘pombas’ distanciaram-se do golpe de força de Draghi, como os franceses. Também, facto inédito, um grupo de ex-banqueiros centrais da linha dura resolveram vir a público por a nu o que acusam de ser os ativos tóxicos deixados pelo mandato do italiano,

Num memorando divulgado a 4 de outubro pela Bloomberg assinado por seis ex-banqueiros centrais alemães, holandeses, austríacos e franceses da ‘velha guarda’ acusa-se o BCE de estar, à margem da lei, de financiar os governos (ao comprar dívida pública no mercado secundário) e penalizar o sector financeiro, bancário, segurador e de fundos de pensões, bem como castigar a poupança das famílias. Entre os signatários estão Juergen Stark e Otmar Issing, que foi economista chefe do BCE, e Helmut Schlesinger, ex-presidente do Bundesbank. O memorando recebeu também o apoio posterior de Jacques de Larosière, ex-governador do Banco de França. Este grupo de críticos chega ao ponto de considerar que a política do BCE está “a zombificar a economia”, permitindo a sobrevivência de quem deveria estar morto, e a comprovar a “suspeita” de que o BCE está a “proteger fortemente os governos endividados”.

“Onde eles veem apenas aspectos negativos, eu vejo sucesso, continuidade, desafios sem precedente e um problema sobre os limites da política monetária”, respondeu-lhes, depois, num artigo de opinião no Financial Times, Jean-Claude Trichet, o antecessor de Draghi à frente do BCE.

Na hora da despedida do presidente, com um clima de controvérsia tão alto, as atenções viram-se para a forma como o conselho do BCE vai querer deixar gravada a imagem do italiano na história do banco e até onde se vai ‘soltar’ Draghi na conferência de imprensa desta tarde nas respostas às derradeiras perguntas dos jornalistas.