Lagarde não precisa de conselhos, diz Draghi na despedida da liderança do BCE

"Christine Lagarde não precisa de conselhos. Ela sabe muito bem o que fazer", sublinhou duas vezes esta quinta-feira Mario Draghi na sua última conferência de imprensa à frente do Banco Central Europeu (BCE).

Acrescentou que a francesa que o vai substituir como presidente na direção do BCE a partir de 1 de novembro "vai ter muito tempo para formar as suas próprias opiniões com o conselho de governadores".

Lagarde esteve presente nesta última reunião presidida por Draghi, mas não participou nas discussões nem nas deliberações.

Esta última reunião trouxe alguma tranquilidade a Lagarde, pois, como sublinhou Draghi, a decisão de manter o quadro de decisões tomado em setembro recolheu a unanimidade. Até dissidentes da reunião de setembro, apelaram, agora, à unidade, adiantou o ainda presidente do BCE.

A sua sucessora, que vai gerir a aplicação do novo programa de compra de ativos a partir de 1 de novembro, dispõe, também, de alguma margem de manobra nesse regresso do QE (acrónimo de quantitative easing, a expressão vulgarizada para estes programas), adiantou Draghi: "Há ainda bastante tempo até que os limites [sobretudo em relação ao stock de dívida pública que pode ser detido pelo BCE] do QE se tornem um problema".