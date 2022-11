Busy Angels muda de nome e lança fundo de 10 milhões de euros

A Busy Angels está de cara lavada: agora é Bynd Venture Capital. O grupo de business angels criado em 2010 já tinha, há quatro anos, evoluído para uma sociedade gestora de capital de risco - e a nova marca surge na continuidade desta mudança.

“A Bynd não surge como uma disrupção do passado, mas como uma evolução. A experiência e know-how que ganhámos ao longo dos últimos nove anos, permitiram uma forte preparação e elevados níveis de profissionalização”, explica em comunicado Francisco Ferreira Pinto, sócio da da Bynd Venture Capital, que tem o economista e ex-ministro Luís Mira Amaral como presidente. “Esta mudança expressa uma aposta de continuidade e sustentabilidade dos investimentos, sobre um passado com uma estrutura de negócio sólida, preparada e profissional, capaz de enfrentar os desafios de futuro num contexto mais desafiante, competitivo e global”.

A Bynd Venture Capital - nome que surge da junção entre as palavras 'bind' (conetar) e beyond (ir mais além) - apresenta-se assim ao ecossistema com um novo fundo, no valor de 10 milhões de euros, para investir em startups nas fases seed (semente) e early stage (incial).

O objetivo é investir em projetos nas áreas de digital e sustentabilidade (tais como ciências da vida e cleantech), com ligações diretas a Portugal e Espanha através dos seus fundadores, investidores, presença das equipas, centro tecnológico, entre outras.

“Fizemos o primeiro fecho e estamos prontos para investir. Pretendemos realizar pelo menos 20 investimentos e temos capacidade de realizar rondas de follow-on”, adianta Francisco Ferreira Pinto.

O novo fundo, que se junta aos outros dois que a Bynd Venture Capital tem atualmente sob gestão, conta com o investimento de empresários, empreendedores, gestores e investidores de diferentes geografias, como Portugal, Espanha, Alemanha e Suíça.

“Conseguimos captar novos investidores, muito qualificados, de diferentes nacionalidades, com perfis diversificados e experientes, que analisaram detalhadamente o nosso track record, e nos permitiram criar um novo fundo em apenas seis meses”, continua. “Iremos completar o fundo muito brevemente e estamos em contacto com diversos investidores potenciais que nos têm abordado directamente.”