Reabilitação imobiliária em Lisboa e Porto teve investimento de €750 milhões

Entre Janeiro e Julho deste ano, a consultora Cushman&Wakefield identificou 35 negócios de aquisição de edifícios para reabilitação e de terrenos para promoção imobiliária. O valor total dos investimentos foi de €750 milhões, o que representa um crescimento de 80% face ao período homólogo de 2018, em Lisboa e Porto.



Este ano tem sido dos mais dinâmicos no setor: a atividade de promoção e reabilitação urbana manteve-se em alta nas duas principais cidades portuguesas, com mais transacções realizadas e maior número de projetos aprovados. O setor residencial é o motor do mercado, contribuindo para a sucessiva subida dos preços de transacção de prédios para reabilitar em ambas as cidades.



Em Lisboa, a habitação foi responsável por 67% da área de construção licenciada e 61% da área em licenciamento, enquanto no Porto representou 67% da área de construção licenciada e 55% da área em licenciamento. Na capital, os valores médios de transação de prédios urbanos subiram 27% nos imóveis superiores a 500 metros quadrados, e 18% nas propriedades de dimensão inferior, com o metro quadrado a custar 2.760€ e 3.320€, respetivamente.



No Porto, esse aumento foi ainda mais substancial, com os valores médios a crescerem 41% nos imóveis superiores a 500 metros quadrados e 21% nos de dimensão inferior: um custo total de 1.780€ e 1.920€ por metro quadrado, respetivamente.



No que respeita às zonas, o centro histórico de Lisboa atinge o valor médio mais elevado (3.530 € por metro quadrado) mas foi a zona ribeirinha que registou o crescimento mais acentuado, 47% face a período homólogo de 2018. A zona da Baixa do Porto atinge o valor médio mais elevado nos imóveis de dimensão superior a 500 metros quadrados (2.756€) seguindo-se o Centro Histórico com 1.735€ por metro quadrado.



“A procura de oportunidades de reabilitação urbana e de promoção nova em Lisboa e no Porto nunca foi tão alta e esta tendência deverá manter-se em 2020. Contudo, esta procura é cada vez mais direcionada para localizações menos centrais em detrimento dos bairros históricos da Graça, Alfama, Baixa e Chiado”, conclui Ana Gomes, Diretora de Promoção e Reabilitação Urbana na Cushman&Wakefield.