Houve um novo adiamento na construção da linha circular do Metro de Lisboa, que implicará a construção de duas novas estações (Estrela e Santos) e dois novos quilómetros de túnel.

De acordo com o Jornal de Negócios, o concurso para a construção dos toscos dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré foi estendido: inicialmente, as propostas deveriam chegar a 11 de agosto, mas já tinha havido um adiamento para 30 de novembro; agora, há um novo, para 18 de dezembro. Um novo adiamento não é descartado pela empresa liderada por Vítor Domingues dos Santos.

O prazo de execução das obras é de 68 meses e, no plano de atividades e orçamento para 2019, divulgado no verão, o Metro estimava obras já para o segundo semestre deste ano, o que, tendo em conta o novo prazo (semana antes do Natal e do Ano Novo), não deverá acontecer.

Com este novo passo, poderá vir a atrasar-se a data de abertura da linha circular. Em agosto, o prazo previsto para que as obras de construção terminassem era 31 de dezembro de 2023, abrindo à circulação no ano seguinte. Agora, poderá estender-se ao longo de 2024, adianta o Jornal de Negócios.

À publicação, a empresa pública explica que se trata de um adiamento normal, tendo em conta a necessidade de respeitar o Código dos Contratos Públicos.

De acordo com o plano de atividades e orçamento para 2019, o Metro prevê investir cerca de 125 milhões de euros nesta expansão entre 2019 e 2021, mas o custo total, até ao fim da construção, é de 210 milhões. Aumentar o número de passageiros e melhorar a interconetividade da rede, bem como com outros modos de transporte, são objetivos desta expansão.

No entanto, a decisão sobre a linha circular não foi pacífica, desde críticas de utentes a políticos. Este ano, a Assembleia da República aprovou uma resolução em que recomenda ao Governo – ainda que sem qualquer caráter vinculativo – a suspensão do projeto de expansão da linha circular, que irá juntar as linhas verde (Telheiras/Cais do Sodré) à amarela (Odivelas/Rato), para dar prioridade ao crescimento para o lado ocidental da cidade (Alcântara) ou para concelhos limítrofes (Loures).