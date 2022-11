Novo Banco faz fusão por incorporação com BES das Ilhas Caimão

O Novo Banco vai fazer uma fusão por incorporação com o Bank Espírito Santo International Limited (BESIL), sediado nas Ilhas Caimão, confirmou fonte oficial do banco liderado por António Ramalho à Lusa. Os jornais "Eco" e "Negócios" noticiaram esta quarta-feira que o Novo Banco iria incorporar o BES das Ilhas Caimão, de forma a simplificar a estrutura do grupo e reduzir custos.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Novo Banco confirmou a informação, explicitando que se trata de uma fusão por incorporação. O Bank Espírito Santo International Limited foi constituído em 1983 e adquirido pelo Banco Espírito Santo (BES) em 2002, e é detido a 100% pelo Novo Banco, que sucedeu ao BES.

Na terça-feira, o presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse que os bancos terão de continuar a reduzir custos e considerou que há uma "intolerância do mercado" para novas subidas nas comissões.

"A nossa capacidade de nos reajustarmos sobre custos mais baixos é real", afirmou António Ramalho, na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Jornal de Negócios, em Lisboa, referindo ainda que os bancos deverão "abandonar alguns negócios onde não há rentabilidade suficiente".