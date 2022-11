Em matéria fiscal, o Governo deve seguir a rota da Índia. E a indústria têxtil mostra o caminho

Em vésperas da tomada de posso do novo Governo, a indústria têxtil dá uma primeira sugestão ao primeiro-ministro: seguir a rota do Oriente, olhar para a Índia e descer os impostos sobre as empresas. "Para atrair investimentos e ter crescimento económico, não é preciso inventar nada. Basta procurar as boas práticas e segui-las", comenta Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, apontando como exemplo o modelo adotado na Índia, "onde o governo acabou de reduzir impostos para impulsionar a economia".

"A Índia acabou de reduzir o imposto pago pelas novas empresas de 30% para 15%. É este tipo de coisas que faz a diferença", sustenta o dirigente associativo e empresário têxtil sublinhando que na Europa também há exemplos que podem ser seguidos nesta matéria, como a Irlanda, onde a taxa de IRC é de 12,5%", um valor que compara com a taxa nominal de 21,5% praticada em Portugal.

"Se queremos ser competitivos temos de dar um sinal de agressividade em matéria fiscal e ir para valores na casa dos 15%", sustenta Mário Jorge Machado, sublinhando que na comparação entre os crescimentos económicos de Portugal e da Irlanda no período pós-crise "a diferença é abismal, com o PIB irlandês a crescer 4 vezes mais do que o português".

Mais: nas conversas com empresários de diferentes países que estão esta semana no Porto, no maior congresso têxtil do mundo, o líder empresarial houve repetidamente a mesma pergunta: "Qual é o nível de impostos que se paga em Portugal?". E quando responde, mesmo "sem entrar nos pormenores de toda a complexidade da política fiscal, para além dos valores do IRC", ouve os colegas de outros países referirem investimentos que têm feitos noutras geografias com políticas fiscais mais atrativas.

A política laboral é outro pilar de competitividade que a ATP quer ver o Governo fortalecer. "Há uma preocupação base: a economia portuguesa é das que menos cresceu no século XXI e o problema que está na base deste desempenho mantém-se. Temos de perceber porque somos ultrapassados até pelos países da Europa de Leste. E temos de perceber que os hospitais e os funcionários públicos são importantes, mas sem crescimento económico, nada pode funcionar, ninguém pode viver bem", afirma.

Para o dirigente associativo, um factor crítico é "viver no século XXI com preconceitos do século XX". A mudança para garantir crescimento e competitividade exige "uma nova realidade económica, nos negócios, nas empresas, nos contratos de trabalho" e isso passa por alterações na lei porque "as leis são a base do crescimento e da criação de riqueza de um país", acrescenta Mário Jorge Machado em declarações ao Expresso, à margem do congresso internacional da ITMF - International Textile Manufacturers Federation, a decorrer no Porto.

"Na verdade estamos a avançar na direção errada. Estamos a introduzir rigidez em vez de flexibilidade nas leis do trabalho com erros enormes como a eliminação do banco de horas individual", comenta. "Temos de pensar que os funcionários públicos não exportam, mas as empresas exportam e o nível de exportação do país ainda está muito abaixo do desejado e do potencial de Portugal", sustenta.

Para Mário Jorge Machado, mais do que um debate entre ideias e políticas de direita e esquerda, "faz sentido falar de boas práticas e competitividade porque só assim será possível garantir melhores salários para todos",