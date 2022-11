Militares. Dívidas do IASFA aos hospitais privados serão pagas em três anos

O Ministério da Defesa Nacional e o Ministério das Finanças informaram esta segunda-feira, em comunicado emitido pelo gabinete de imprensa de João Gomes Cravinho, que será assinado, até ao final desta semana, “um Memorando de Entendimento que definirá as bases do plano de regularização de dívidas do Instituto de Ação Social das Forças Armadas [IASFA]”.

“O plano contempla um conjunto de medidas destinadas a regularizar a dívida acumulada num prazo de três anos, incluindo uma primeira transferência já em 2019”, especifica a breve nota que não se alonga em detalhes.

É dito ainda que, “além dos reforços orçamentais, o documento estabelece ações com vista a uma melhor governança, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação de faturação, e sustentabilidade daquele instituto” e que, “depois de assinado o Memorando, o IASFA abrirá imediatamente um processo de negociações com os prestadores privados de saúde”.

Esta segunda-feira, de manhã, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu para “hoje ou amanhã” um anúncio conjunto com o Ministério das Finanças sobre a regularização da dívida do IASFA, que ascende a cerca de 91 milhões de euros.

Recorde-se que o Grupo Lusíadas Saúde rompeu o acordo de convenção com o IASFA a partir desta segunda-feira por causa de uma dívida acumulada do subsistema de saúde dos militares relativa à ADM (Assistência na Doença aos Militares), gerida por este instituto. Em causa estão 7,8 milhões de euros, dos quais 5 milhões de euros estão em atraso há mais seis meses.

A ADM tem cerca de 120 mil beneficiários, entre militares (no ativo, aposentados e na reserva) e as suas famílias. As portas das unidades da Lusíadas Saúde não ficam fechadas para estes utentes, mas sem a convenção as condições de acesso mudam de forma radical. Em vez de lhes ser cobrado um copagamento pelos serviços prestados, a Lusíadas Saúde passou a aplicar uma tabela de preços, mais elevados, que o beneficiário tem que suportar por inteiro e, depois, pedir o reembolso ao subsistema de saúde.

Além de os encargos serem maiores ao abrigo do chamado regime livre, segundo António Costa Mota, os reembolsos estão com uma grande demora. “Antes os reembolsos eram pagos à boca do cofre, ou seja, quando apresentava a despesa, no meu caso à Força Aérea, recebia logo nesse momento, mas agora demora entre seis a 12 meses”.

Um sistema “mal desenhado” e uma gestão “que não tem sido a melhor”

“Trata-se de uma matéria que não é de hoje. Tem uns 15 anos, à vontade. Temos vindo a trabalhar intensamente com o Ministério das Finanças. Creio que ainda durante o dia de hoje ou de amanhã, o mais tardar, teremos oportunidade de fazer um anúncio sobre uma posição conjunta dos ministérios com vista a atenuar as dívidas acumuladas ao longo destes anos, fruto de um sistema mal desenhado e, convenhamos, de uma gestão que não tem sido a melhor no IASFA”, disse João Gomes Cravinho, citado pela agência Lusa, em resposta a perguntas de jornalistas à margem do seminário ‘Promoção da Igualdade de Género na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)’, no Instituto Universitário Militar, em Lisboa.

O ministro recusou adiantar pormenores sobre a iniciativa ministerial conjunta, além de que se vai tratar de “abatimento da dívida e, sobretudo, planeamento do que se espera para os próximos anos”, prevendo-se a normalização da situação do IASFA, “em quantidades suficientes”. Entretanto, surge o compromisso de ser assinado um Memorando de Entendimento até ao final desta semana.

Esta tarde, ao Expresso, o presidente do Conselho Nacional da Associação de Oficiais das forças Armadas, António Costa Mota, declarou que os militares estão a viver uma “situação dramática” com a suspensão do acordo de convenção entre o IASFA e o Grupo Lusíadas Saúde.

“Acompanhamos diariamente este assunto, até porque estamos a ser constantemente contactados por colegas que estão preocupados”, afirma o tenente-coronel. Dias de incerteza idênticos foram vividos há poucos meses, quando a Luz Saúde e a José de Mello Saúde suspenderam os acordos durante alguns dias. Situação que foi revertida pelo governo com a promessa de apresentação de um plano formal de pagamento da dívida do IASFA, o que tem tardado a acontecer.

António Costa Mota faz notar que “as dívidas são da ADM, que é gerida pelo IASFA e é importante notar que legalmente estas dívidas são do Ministério da Defesa, não são os militares que estão a dever, nós estamos a fazer os nossos descontos”. E sublinha que “as entidades privadas têm toda a razão”.

“Tem sido feitas promessas sucessivas junto dos prestadores de que vai ser apresentado um plano de pagamentos e tal não acontece”, refere António Costa Mota, lembrando que “não são só os cinco grandes grupos de saúde privados que estão a ser prejudicados, há centenas de pequenos prestadores em dificuldades e até tenho conhecimento de falências. É um problema que afeta não só os militares como é um problema social, com pessoas que estão a ser despedidas porque há clínicas a fechar por causa destas dívidas”.