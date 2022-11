Smartphones e mais 5 desafios das seguradoras

Se é nos smartphones que os consumidores estão, é lá que as seguradoras também têm de estar. O desafio é tirar partido das novas tecnologias para saber oferecer coberturas de risco desenhadas à medida das decisões que cada cliente toma através deste canal privilegiado de acesso à internet. Além dos canais tradicionais de venda de seguros, é acompanhar as decisões que o consumidor toma crescentemente através do telemóvel, desde as decisões mais importantes de uma vida, como investir ou proteger a família com o melhor seguro de saúde, até às decisões mais corriqueiras do dia a dia, como alugar um carro para amanhã ou comprar um bilhete para o concerto daqui a um ano.

“O grande desafio que as seguradoras têm pela frente é fazerem parte deste ecossistema digital”, diz Carlos Maia, responsável pela prestação de serviços para o sector segurador da PwC Portugal. Habituadas aos canais de vendas tradicionais através dos seus mediadores e balcões da banca, as seguradoras veem-se agora confrontadas com o imperativo da modernização tecnológica para redefinir os seus modelos de negócio, diversificar os seus canais de distribuição e enfrentar esta mudança de paradigma na intermediação financeira de que é sintomática a entrada de novos players, como as insurtechs — startups que desenvolvem sistemas que simplificam o processo burocrático na contratação de um seguro.

Não é só a nova diretiva da distribuição de seguros que vai provocar mudanças na forma como estes produtos são comercializados em Portugal e a nível europeu. Como tem alertado a presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Margarida Côrrea de Aguiar, “o impacto das novas tecnologias vai muito para além da emergência de uma nova vaga de riscos — como os ataques cibernéticos e a proteção de dados pessoais. A digitalização implica e provoca a adaptação dos produtos oferecidos pelas instituições financeiras a uma nova geração de consumidores, ligados em permanência, que esperam e exigem um contacto imediato e à distância de um clique e que procuram a interação com as seguradoras, bancos e demais agentes através de uma aplicação nos seus smartphones”.

Por um lado, há cada vez mais seguros a serem vendidos em complemento com outras empresas e produtos, caso dos pacotes incluídos nas contas da luz ou dos cartões de descontos dos supermercados. Por outro lado, os seguros serão cada vez mais personalizados à medida das necessidades específicas de cada consumidor, caso do seguro automóvel, que ajusta o prémio em função da utilização efetiva do veículo segurado com base em dados recolhidos em tempo real.

Tirar partido do big data

“Graças à nossa pegada digital, as seguradoras têm agora mais informação sobre cada um de nós. O desafio é saber tratar este manancial de informação não estruturada a que chamamos big data para conceber produtos mais inovadores e calibrar melhor o preço do seguro em função do perfil de cada um”, explica Carlos Maia. Muitos dos jovens a sair das faculdades poderão ser cativados para esta emergente profissão de “cientista de dados”, que promete mudar a forma como o sector avalia o risco de cada cliente e atribui um preço à sua apólice.

Além dos smartphones e do big data, o envelhecimento da população é outro terreno fértil para o sector segurador semear a sua expansão. Estão em causa duas grandes oportunidades: a contratação de seguros de saúde e a aplicação das poupanças dos portugueses. O mercado dos seguros de saúde está a crescer ao abrir a porta aos menores tempos de espera das consultas, exames e cirurgias das clínicas e hospitais privados face ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Num país com tão baixa taxa de poupança, também há potencial para aumentar o mercado dos produtos de aforro, nomeadamente planos poupança reforma (PPR). Mas o prolongado ambiente de reduzidas taxas de juro tem sido um desafio à maior atratividade do sector segurador na captação do rendimento disponível dos portugueses. “Os juros baixos são um problema porque as seguradoras não têm margem para oferecer taxas mais competitivas”, completa o responsável da PwC.

E o clima?

As alterações climáticas são outro dos relevantes desafios do sector segurador, chamado a assumir um papel cada vez mais relevante na proteção face a eventos climáticos ou catastróficos. Este tipo de sinistros tem impacto ao nível das responsabilidades assumidas pelas empresas de seguros. “E o facto de os incêndios, vendavais, tempestades tropicais e demais fenómenos climáticos serem cada vez mais regulares torna difícil a forma de determinar o seu preço”, explica Carlos Maia.

Se as seguradoras têm um papel decisivo na proteção das pessoas e dos seus bens, também têm um papel determinante na reorientação do financiamento para projetos de investimento mais sustentáveis. “A sustentabilidade vai afetar a política de investimento das seguradoras, até como fator de diferenciação face à concorrência na captação das poupanças das pessoas”, antevê o responsável da PwC. “Por exemplo, as seguradoras poderão transmitir aos clientes que vão investir em dívida de empresas que podem fazer a diferença em termos de clima.”

Neste domínio, Margarida Corrêa de Aguiar já sintetizou numa das suas recentes intervenções públicas os dois desafios do sector segurador no que toca às alterações climáticas e à necessidade de um modelo económico mais sustentável para salvar o planeta: “No caso concreto dos sectores dos seguros e dos fundos de pensões, o contributo para esta transformação ocorre nos dois lados dos balanços das entidades que neles operam. Do lado do ativo, na reorientação progressiva das carteiras de investimentos para sectores, empresas e projetos sustentáveis — também conhecidos por green investments —, fazendo uso da sua qualidade de grandes investidores institucionais e do seu perfil de investidores de longo prazo. Do lado do passivo, na adequação da sua oferta seguradora, seja na cobertura de riscos ambientais, de catástrofes naturais e de outros riscos específicos, ou em produtos de poupança ou planos de pensões cujas carteiras de ativos subjacentes sejam explicitamente vocacionadas para investimentos que promovam os objetivos da sustentabilidade.”