Os e-mails agressivos que subiram o preço das cervejas

Já estou farto desta conversa, portanto as regras são as seguintes: ou o distribuidor pratica os preços que nós indicamos e estamos a praticar, ou não há mais reposições. As deste mês já eram.” A mensagem de correio eletrónico enviada por um gestor de rede da então Unicer, nos idos dias de junho de 2007, é um dos documentos recolhidos pela Autoridade da Concorrência (AdC) que serviram de base à sua conclusão de que a agora denominada Super Bock determinava os preços praticados pelos seus distribuidores. O caso conduziu à imposição de uma coima de €24 milhões à empresa e a uma sanção aplicada a um dos atuais administradores, estando agora em tribunal a sua discussão.

Foram mais de dois mil os ficheiros eletrónicos analisados pela AdC: “[N]ão há exceções, a política de preços é da Unicer e não podem os distribuidores fazer o que bem lhes apetecer” é um dos exemplos. Neste caso, a mensagem é de outubro de 2009 e foi encaminhada por um colaborador da empresa para um distribuidor, a Teles & Filhos. E ela permite chegar ao início do processo, cuja decisão final de 24 de julho de 2019, na versão não confidencial, foi consultada pelo Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).