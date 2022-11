Made in China. As trocas comerciais entre Portugal e o gigante asiático

Comparar a balança comercial entre a China e Portugal é como uma reedição Excel do episódio bíblico de David e Golias. Portugal importa mais da China do que exporta para lá. No comércio externo chinês é uma gota comercial.

Em 2018, as importações globais da China ascenderam a €1.807.815 mil milhões, sendo que as exportações de mercadorias chinesas atingiram €2.112.007 mil milhões, com um saldo positivo de €304.191 mil milhões, não incluindo nestes números as regiões administrativas especiais da China, como Macau e Hong Kong, que representam €7249 mil milhões de importações e 256.534 mil milhões de exportações no caso de Hong Kong. A expressão de Macau é bastante menor: €54 mil milhões em importações e €2623 em exportações. Estas regiões são mesmo casos especiais, pois pesam no comércio chinês de ambos os lados da sua balança comercial, gerando uma estranha estatística.

