Como a Huawei está a conseguir sacudir pressão

O fabricante chinês de equipamentos de telecomunicações Huawei atingiu um volume de negócios de €78,01 mil milhões nos primeiros nove meses deste ano. É um aumento de 24,4% face a igual período do ano passado. Mas, mais do que isso, é um trunfo a que o grupo, detido na totalidade pelos seus próprios trabalhadores, pode recorrer para mostrar que, apesar da pressão americana — e dos impactos que já assumiu que ela provoca nos seus negócios —, consegue ter a confiança de muitos clientes importantes um pouco por todo o mundo.

A Huawei tem apostado fortemente na tecnologia de Quinta Geração (5G), que aumenta significativamente a velocidade de transmissão de dados face ao 4G, e refere que já assinou 60 contratos com operadoras de telecomunicações em todo o mundo tendo vendido cerca de 400 mil antenas 5G ativas. O seu papel no desenvolvimento da tecnologia 5G está na base das acusações dos Estados Unidos de que estará articulada com o Governo chinês para a divulgação de dados sensíveis dos seus clientes. A empresa refere que, no final do terceiro trimestre, já tinha sido selecionada por mais de 700 cidades e por muitas das maiores empresas mundiais como parceira para a transformação digital: contava entre os seus clientes com 228 das 500 maiores empresas em volume de negócios, de acordo com o ranking Fortune Global 500 Companies.

Ainda esta semana a Huawei realizou em Zurique o seu evento anual MBBF (Mobile Broadband Forum) 2019, dedicado precisamente ao tema do 5G, que serviu para apresentar a sua estratégia, no qual o seu presidente rotativo Ken Hu, defendeu a necessidade de criar um “ambiente mais amigável para os investimentos no 5G”. A empresa tinha para apresentar como exemplo de cooperação na Europa o acordo que tem com o operador suíço Sunrise, com o qual abriu um centro de inovação conjunto em Zurique, dizendo que espera abrir mais centros como este na Europa.

Alemanha descarta boicote

A Huawei tem vindo a ser alvo de suspeitas lançadas pelos Estados Unidos de colaboração com o Governo chinês para lhe fornecer informações sensíveis sobre os dados dos seus clientes. O Presidente americano, Donald Trump, tem inclusivamente pressionado as empresas americanas para deixarem de ter relações comerciais com o grupo chinês. E tem feito uma intensa campanha em vários países nomeadamente na Europa, para boicotar a Huawei.

Esta semana, a empresa chinesa recebeu com satisfação a notícia de que o Governo alemão decidiu não a banir do 5G, o que lhe dá a esperança de que os apelos dos EUA a um boicote não tenham grande aderência.

Numa conferência de imprensa na segunda-feira, o porta-voz do Governo alemão fez saber que o país já definiu as regras para a construção das redes de 5G e que nenhum fornecedor de equipamentos 5G foi excluído. A Huawei reagiu dizendo que recebia com agrado a decisão do Governo alemão de criar um “quadro equilibrado e justo” para todos os vendedores de redes 5G, considerando que foram definidos padrões elevados e consistentes de segurança para todos os fornecedores.

“Politizar a cibersegurança apenas dificultará o desenvolvimento tecnológico e o progresso social”, disse a empresa.

A posição alemã surge após a divulgação do relatório da Comissão Europeia sobre os riscos nacionais do 5G em que os Estados-membros da União Europeia concluem, numa análise aos riscos nacionais relativos às redes móveis de quinta geração, que existe o risco de espionagem ou de ciberataques vindos de países terceiros.

Os EUA reagiram na terça-feira à avaliação europeia dos riscos do 5G pela voz do responsável pela política cibernética do Departamento de Estado norte-americano, Robert Strayer, que disse que os EUA ficaram “muito satisfeitos” com o relatório da Comissão Europeia.

“O importante deste relatório é que não estamos a falar só de confidencialidade ou de proteção contra a espionagem”, apontou Robert Strayer, citado pela Lusa. “Temos de nos proteger” perante a eventualidade de um ataque à integridade dos dados, isto porque o 5G é uma tecnologia que vai estar ligada a áreas tão sensíveis como a saúde, os transportes ou o fornecimento de eletricidade e água, salientou. E “quem minar” estas infraestruturas provocará disrupções nos serviços.

A empresa chinesa também já tinha reagido ao relatório europeu dizendo estar satisfeita por ver que a União Europeia assumiu o compromisso de fazer uma análise aos riscos do 5G baseada em provas em vez de penalizar países e empresas específicas.

A Huawei negou também esta semana, num debate no Parlamento Europeu, ter “instruções” do Estado chinês para instalar portas de acesso em dispositivos móveis de quinta geração, notando que isso seria “um suicídio” para a empresa.