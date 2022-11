Portugal é uma das quatro economias ‘doentes’ da zona euro

Se era remediado quando a crise financeira mundial rebentou há pouco mais de uma década, não se entusiasme porque pouco mais do que remediado continuará daqui a cinco anos. O rendimento médio mensal, em termos reais (descontando a inflação), do cidadão português em 2024 vai subir apenas 17% em década e meia, um quinto do que os irlandeses irão conseguir neste período, se se confirmarem as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgadas esta semana. Mas, mesmo assim, os portugueses vão bater holandeses, espanhóis e finlandeses, ainda que estes vivam em economias muito mais ricas do que a nossa. Muito pior só para os gregos e os italianos, que vão ver o seu rendimento real continuar abaixo do que dispunham quando a crise rebentou. Até mesmo os alemães, que vivem na maior economia do euro, vão sentir no bolso um aumento real pouco superior ao português.

