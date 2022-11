Exportações. Brasil e Angola são os únicos mercados que não abrandam

O abrandamento da economia mundial está a acentuar-se — Europa incluída — e os principais mercados das exportações portuguesas, sejam bens ou turismo, não escapam a este cenário, lançando sombras sobre o desempenho da economia nacional nos próximos anos. Um desempenho que o Fundo Monetário Internacional antecipa que vai perder fôlego nos próximos anos.

Os cálculos do Expresso, com base nas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta semana com a publicação do World Economic Outlook, não deixam margem para dúvidas.

