Conheça o supermercado do futuro

As lojas da grande distribuição estão a incentivar-nos a fazer compras mais depressa, autonomamente, de telemóvel na mão. As caixas automáticas, com sistemas de leitura de códigos de barras, onde o pagamento é feito pelo próprio cliente sem ajuda do operador, estão a multiplicar-se em quase todas as insígnias e nos Estados Unidos, as lojas da Amazon Go já abriram portas a um novo modelo de compras físicas em que o cliente entra na loja, pega nos produtos desejados e sai, simplesmente. O segredo? Basta ter uma conta na Amazon, um aplicativo gratuito, um iPhone ou um Android recente. Ao entrar na loja, o cliente usa o código de barras do aplicativo, depois, há câmaras e dispositivos de rastreamento a acompanhá-lo enquanto passa nos corredores e há muitos algoritmos em ação. No final, a Amazon faz a cobrança direta na sua conta e envia a fatura por correio eletrónico.

Em Portugal, os grupos de distribuição parecem estar a avançar na mesma direção.

