Aquecimento global rouba até 8% ao PIB português em 2100

O aquecimento global vai tornar as populações mais pobres. Um estudo académico simula, pela primeira vez, os efeitos de longo prazo do aumento da temperatura global este século para níveis críticos, considerados de risco pelos cientistas.

Para os portugueses, um cenário extremo, em que o Acordo de Paris não começa a ser aplicado, vai implicar um corte de 8% no rendimento médio daqui a 80 anos. Mas se o aquecimento global não ultrapassar um nível considerado seguro pelos cientistas, a redução do PIB per capita em Portugal é mínima, de apenas 0,7% em 2100.

O estudo econométrico publicado pelo National Bureau of Economic Research nos EUA foi desenvolvido por Matthew Kahn, Kamiar Mohaddes, Ryan Ng, M. Hashem Pesaran, Mehdi Raissi e Jui-Chung Yang, professores em universidades dos Estados Unidos, Reino Unido e Taiwan.

A simulação em 174 países dos efeitos de dois cenários — um de aplicação do Acordo de Paris e outro extremo, sem medidas sérias de restrição — concluiu que o rendimento médio por habitante do planeta leva um corte, mas a diferença é entre apenas 1% ou 7,22% em 2100.

No cenário extremo surge um grupo de 14 países muito penalizado, onde se incluem economias desenvolvidas, como a Suíça (corte de 12,24%), Grécia (12,2%), Coreia do Sul (11,68%), Japão (10,7%), EUA (10,52%), que em junho de 2017 se desvincularam do Acordo de Paris por decisão de Donald Tump, e Nova Zelândia (10,35%).

O Fundo Monetário Internacional (FMI) juntou-se a este combate político e tornou o aquecimento global no tema central do “Fiscal Monitor”, o relatório sobre política orçamental coordenado por Vítor Gaspar.

A atual diretora-geral do Fundo, Kristalina Georgieva, disse, inclusive, perante a assembleia-geral a decorrer esta semana em Washington, que já “não há maneira de abordar as questões económicas fundamentais sem olhar para os riscos climáticos”.

O ex-ministro das Finanças português defendeu a necessidade de uma política fiscal dura, que penalize o custo social das emissões de carbono. Atualmente já 50 países aplicam algum tipo de taxa, mas a média global é de dois dólares (€1,8) por tonelada de carbono.

Sem recomendar um quadro fiscal específico, Gaspar referiu que só um nível de taxas na ordem de 75 dólares por tonelada (€68) em 2030 poderá manter o aquecimento global neste século em níveis seguros para a Humanidade. Isso teria, no entanto, um impacto na fatura da energia na próxima década. O “Fiscal Monitor” prevê um aumento de 43%, em média, no preço da eletricidade e de 14% na gasolina se o pacote necessário fosse aplicado.