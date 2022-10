Repsol lança-se no negócio da energia limpa e contrata ex-gestor da EDP Renováveis

A espanhola Repsol criou uma subsidiária para operar exclusivamente no negócio das energias limpas. A Repsol Renovables foi registada em Espanha a 11 de setembro e, segundo a agência Efe, é administrada por João Paulo Costeira, gestor português que em fevereiro se desvinculou das funções que tinha na EDP Renováveis para se tornar administrador da área operacional da Repsol Electricidad y Gas.

João Paulo Costeira esteve 12 anos na EDP Renováveis, como administrador operacional, ou seja, acompanhou toda a trajetória de crescimento da empresa desde que o grupo EDP adquiriu a norte-americana Horizon Wind Energy e se tornou, assim, um dos maiores grupos mundiais de energia eólica.

Formado na Universidade de Navarra, João Paulo Costeira irá agora liderar a nova subsidiária da Repsol para as renováveis, área onde, segundo a Efe, a petrolífera quer ter até 2025 uma capacidade instalada de 4500 megawatts (MW).

Esse objetivo está já bem encaminhado, pois entre centrais eólicas e solares já em operação e outras em desenvolvimento a Repsol conta com 90% daquela capacidade.

Um dos projetos em que a Repsol está a investir neste domínio é o Windfloat Atlantic, o primeiro parque eólico offshore de Portugal. Em construção ao largo de Viana do Castelo, terá 25 MW distribuídos por três aerogeradores. O maior acionista do consórcio Windfloat é a EDP Renováveis, mas o agrupamento inclui ainda a Repsol, a francesa Engie e a americana Principle Power.

A título de comparação, a EDP Renováveis conta hoje com uma capacidade instalada que é mais do dobro daquela que a Repsol projeta para 2025. Em junho a EDP Renováveis tinha 11.764 MW em operação, sendo o maior mercado os Estados Unidos da América, seguidos de Espanha e Portugal. A empresa tem ativos em 13 países.

Na Repsol João Paulo Costeira terá como missão desenvolver a carteira de projetos já existentes para a construção de parques eólicos e centrais fotovoltaicas e ainda encontrar outras oportunidades de investimento, num sector onde a concorrência é forte.

O último leilão de capacidade solar em Portugal, realizado em julho, atraiu dezenas de promotores de grandes projetos fotovoltaicos, dispostos a oferecer elevados descontos à tarifa de eletricidade de base (45 euros por megawatt hora) para assegurarem capacidade de ligação à rede elétrica.

No negócio eólico, a tecnologia está já madura, mas a maior parte dos atores do setor está ainda a explorar as oportunidades de construção de novos parques sobretudo offshore, onde a capacidade de geração de energia é maior, aumentando o rendimento das máquinas aí instaladas. A experiência da Repsol na exploração petrolífera no mar pode também ajudar a companhia na gestão e manutenção das operações eólicas offshore.