Preços das casas em Portugal sobe mais do dobro da média europeia

Portugal teve o quarto maior aumento dos preços das casas (10,1%) no segundo trimestre do ano, face a igual período de 2018, de acordo com dados do gabinete de estatísticas europeu Eurostat.

Hungria (14.%), Luxemburgo (11.4%) e Croácia (10.4%) lideraram as subidas, seguidas da economia portuguesa, enquanto em Itália desceram os custos com a aquisição de habitação (-0.2%).

A subida observada em Portugal é mais do dobro do aumento homólogo do preço médio das casas registado, no período em análise, nos espaços económicos da zona euro e da União Europeia (4,2% em ambos), segundo os dados disponíveis analisados pelo Eurostat.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, entre abril e junho, os preços do imóveis para habitação registaram incrementos em todos os Estados-membros, com especial relevância na Letónia (5,6%), Luxemburgo (5,1%) e Chipre (4,2%).

Em Portugal , o preço das casas avançou 3,2% do primeiro trimestre do ano para o segundo.