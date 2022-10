Juros da dívida em queda e Bolsa em alta após vitória do PS nas eleições

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português no prazo de referência, a 10 anos, abriram esta segunda-feira no mercado secundário da dívida a cair para 0,13% e o índice PSI 20 da Bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo, com ganhos de 0,15%.

Na semana passada, a taxa a 10 anos da dívida pública fechou em 0,15%, ligeiramente acima do juro para os títulos espanhóis no mesmo prazo. O índice PSI 20 encerrou a primeira semana de outubro com um ganho de 0,86% na sexta-feira, depois de três sessões no vermelho.

Na primeira sessão depois das eleições legislativas, em que o PS venceu sem maioria absoluta, com intenção de negociar uma 'gerigonça' ampliada de suporte parlamentar para a legislatura, o mercado da dívida pública continua a registar uma tendência de queda, com as taxas negativas a estenderem-se, esta segunda-feira, até ao prazo a 8 anos. Fecharam a semana anterior com taxas abaixo de zero até 7 anos.

A tendência de queda das taxas da dívida pública não é exclusiva de Portugal e observa-se na zona euro. Em Espanha, a taxa a 10 anos desceu de 0,144% na sexta-feira para 0,12% na abertura desta segunda-feira. Nas bolsas europeias a tendência ainda não é clara.

Nas intenções de António Costa para o seu segundo governo consta a meta de descer o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) para menos de 100% no final da legislatura em 2023. As projeções do Programa de Estabilidade para 2019-2023 , apresentado em abril, apontam para 99,6% do PIB naquela data. O rácio fechou em 123,6% em 2018, depois da revisão feita pelo Banco de Portugal, e terá descido para 122,5% no segundo trimestre de 2019.

A tendência de queda dos juros no mercado secundário é favorável para o registo de novo mínimo histórico na taxa de colocação no leilão de dívida a 15 anos que se vai realizar na próxima quarta-feira. O Estado regressa ao mercado obrigacionista com uma emissão entre 750 e 1000 milhões de euros. Com as yields no mercado secundário em 0,53% no prazo a 15 anos, Portugal poderá colocar dívida nesta maturidade na quarta-feira pagando uma taxa inferior a 0,676% registada no leilão de setembro.