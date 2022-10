“A Alemanha nem sempre adorou a austeridade”

Adam Tooze é britânico, é historiador económico e dá aulas na Universidade de Columbia, nos EUA. Tem estudado os fenómenos do nazismo e do fascismo e o seu último livro, “Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World”, analisa como a crise financeira de há dez anos mudou o mundo. Em conversa com o Expresso, à margem do encontro de quadros da sociedade Francisco Manuel dos Santos, dona do Pingo Doce, não tem dúvidas de que o mais “desastroso” foi a viragem para a austeridade na Europa, em 2010. E lembra que, ao contrário do que por vezes se diz, “não é totalmente justo” dizer que países como Portugal, Espanha, Itália ou Grécia escaparam a uma crise como a dos anos 30 do século XX porque, na verdade, o disparo no desemprego foi comparável. Ainda assim que reconheça que, no conjunto, a situação não seja idêntica. Desde logo porque o mundo não vive um período entre guerras. E isso faz toda a diferença. A começar na forma como o nacionalismo floresceu nesse período. Ao mesmo tempo, a resposta da política económica foi muito mais eficaz, principalmente na frente monetária. Mas, chegados aqui, sublinha, estamos novamente à beira de uma recessão em algumas economias relevantes da zona euro, a Europa precisa da Alemanha e, uma vez mais, o Governo alemão tem recusado usar a política orçamental.

Adam Tooze não tem qualquer dúvida de que um estímulo orçamental alemão “ajudará de certeza”. O que é completamente diferente acreditar que vá mesmo avançar. Por causa da ‘cultura’ orçamental germânica mas também por que não é fácil prepará-lo sem criar problemas adicionais: “A economia alemã está a duas velocidades e um estímulo em algumas partes da Alemanha pode agravar o sobreaquecimento.” Ou seja, há zonas da economia germânica que já estão sobreaquecidas, como as grandes cidades onde o preço das casas está a subir e há fenómenos de congestionamento, e outras onde a situação económica é mais frágil. Um pacote que não tenha esta realidade em conta pode, facilmente, ajudar quem precisa e criar pressão adicional onde não é necessária. O que seria muito “impopular” num país onde este tipo de políticas está muito longe de ser consensual. Para Tooze, o cenário perfeito até seria outro, embora a probabilidade de acontecer seja ainda mais baixa: “O ideal seria uma expansão orçamental financiada pela Alemanha para zonas com maiores níveis de desemprego na zona euro.”

