Viagens El Corte Inglés impedida de vender créditos

O Banco de Portugal rejeitou a autorização da Viagens El Corte Inglés para poder mediar a venda de crédito, associada aos pacotes por si comercializados. A empresa do grupo espanhol não ficou satisfeita e avançou para tribunal para contestar a decisão do supervisor.

A Viagens El Corte Inglés solicitou a autorização e o registo para poder ser intermediária de crédito, para poder vender empréstimos concedidos por outras entidades. Só que a autoridade liderada por Carlos Costa, que ficou com a responsabilidade de atribuir autorizações desde o início de 2018, não aprovou o pedido. Aliás, a sociedade, sucursal portuguesa da empresa espanhola que, por sua vez, é uma sucursal do El Corte Inglés, não consta na listagem de intermediários de crédito disponibilizada no site do Portal do Cliente Bancário.

A Viagens El Corte Inglés é uma das mais de mil entidades cujo pedido para exercerem funções de intermediário de crédito foi recusado pelo supervisor. “No período compreendido entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2019, o Banco de Portugal decidiu 5711 pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito, sendo que 4422 destes pedidos foram autorizados (77,4%) e 1289 foram recusados (22,6%)”, revelava o supervisor num relatório publicado na semana passada. A grande maioria destes intermediários de crédito são stands automóveis, ainda que também haja empresas de mediação imobiliária e comércio a retalho. O crédito ao consumo é a principal oferta dos intermediários, até porque o crédito à habitação traz maiores exigências.

A maior parte das recusas deveu-se ao incumprimento de requisitos como o nível de conhecimentos e competência, o seguro associado e a celebração de contrato de vinculação com uma instituição que conceda o crédito. O Banco de Portugal não respondeu qual das razões motivou esta decisão, mas o El Corte Inglés refere que a decisão do supervisor prende-se “com o facto de ser uma sucursal”, sem dar mais explicações.

Certo é que a empresa discordou da decisão do supervisor liderado por Carlos Costa. E, por isso, a Viagens El Corte Inglés colocou uma ação judicial contra a autoridade de supervisão, que deu entrada no dia 25 de setembro no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. A Viagens reforça que é a primeira vez que toma uma ação destas desde que está em Portugal, há 25 anos, mas, questionada sobre o motivo pelo qual não dirimiu este tema fora dos tribunais, respondeu que, “sendo o Banco de Portugal uma entidade reguladora, as suas decisões devem ser contestadas no local próprio”.