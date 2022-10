Quem quer ser diretor na Anacom? Regulador da comunicação reestrutura poder e lança 12 recrutamentos

São quatro cargos de direção-geral, cinco de direção de gabinetes e três de delegações regionais: a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) lançou um concurso para 12 diretores no âmbito da nova estrutura de poder na instituição reguladora. As candidaturas, a entregar até 31 de outubro, podem ser internas ou externas.

As informações sobre o concurso estão no site do regulador liderado por João Cadete de Matos, que o decidiu iniciar no “âmbito da implementação de uma nova estrutura organizacional”. Ao jornal Público, a Anacom sublinhou que há dez anos que não havia uma mudança na organização funcional e que era necessário uma estrutura “menos verticalizada”.

Atualmente, o organograma da autoridade conta com dez direções. Agora, haverá quatro direções gerais (regulação, informação e inovação, gestão de pessoas e recursos financeiros e ainda de supervisão), cinco direções de gabinetes (contencioso, de apoio ao conselho de administração, de auditoria interna e de comunicação, relações externas e desenvolvimento); e três delegações (Açores, Madeira e Porto).

“A designação dos titulares de cargos de direção e equiparados segue obrigatoriamente procedimento concursal ao qual podem candidatar-se profissionais oriundos ou não da própria instituição”, revela a entidade supervisora das comunicações, remetendo a decisão para a Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. O concurso iniciou-se dia 3 e termina a 31 de outubro.

Os cargos de direção são para três anos em comissão de serviço. Os candidatos de fora, sem vínculo à Anacom, são contratados nesse regime, mas o trabalhador pode optar por um regime de garantia de emprego em caso de deixar o cargo para o qual foi escolhido. Já os candidatos que já sejam do quadro regressam à posição anterior quando cessar a comissão de serviço.

Haverá cinco fases no processo, sendo que a Anacom tem uma empresa externa a assessorá-la. Ficarão para a última fase, com entrevista com a administração, entre dois a quatro candidatos, numa lista elaborada pelo assessor.

“Os candidatos que integrem a shortlist e não sejam selecionadas numa primeira fase, integrarão uma bolsa que poderá ser considerada pelo conselho de administração, no prazo de um ano, para o preenchimento de uma eventual vaga na função a concurso”, revelam os anúncios lançados pela Anacom.

No final de 2018, a autoridade empregava 397 funcionários, ainda que 12 estejam a prestar serviços noutras entidades. De acordo com o arquivo da Anacom, desde 2017 que não havia concursos de recrutamento.

CTT e 5G pela frente

Como relembra o Público, esta mudança de poder no regulador ocorre quando tem sido alvo de críticas por atrasos na implementação do 5G (a Altice tem sido dura nas considerações), bem como está para breve a renegociação do contrato de concessão do serviço público postal - quando há partidos que falam abertamente na necessidade de nacionalizar os CTT, o concessionário.

Sobre este tema, Cadete de Matos até já assumiu, ao Expresso, que não veria com mais olhos a possibilidade desse futuro contrato vir a impor limites aos fechos de balcões – o atual termina em 2020.

Na mesma entrevista ao Expresso, realizada em março, João Cadete de Matos elencou vários desafios, desde a necessidade de intensificar a concorrência entre operadores de telecomunicações (nomeadamente pelos custos do fim antecipado do período de fidelização por decisão do cliente), ao roaming nacional (cidadão com um operador que não tem rede em determinado local poder ligar-se aos outros operadores nacionais).