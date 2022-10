Pouco interessado em TV e cinema, fã de Chopin e um homem do upstream: Ferreira de Oliveira 1948-2019

O carrossel dos preços dos produtos petrolíferos pode ser a face mais visível desta indústria, mas quem faz dela a sua vida sabe bem como o negócio do petróleo é uma corrida de fundo. Nesta maratona, desde a tomada da decisão de avançar com um furo em águas ultra-profundas até ao momento de colher os lucros do investimento passam largos anos. Manuel Ferreira de Oliveira foi peça essencial no desenho de um dos gigantes da economia portuguesa, projetando ao longo de quase uma década os alicerces da Galp Energia, um dos últimos campeões nacionais, com sede em Portugal e controlo acionista português.

Nascido a 21 de dezembro de 1948, Manuel Ferreira de Oliveira morreu este sábado, aos 70 anos. O anúncio foi feito pela Universidade do Porto, de cujo conselho de curadores fazia parte, depois de ter lecionado como catedrático na Faculdade de Engenharia. A academia era uma das suas paixões, juntamente com a indústria do petróleo. Pelo meio, uma passagem de meia dúzia de anos pelo negócio das bebidas, com a liderança da Unicer.

Ferreira de Oliveira foi presidente executivo da Galp Energia entre 2007 e 2015, momento em que, com 66 anos, saiu da empresa, que passou a ser liderada por Carlos Gomes da Silva. Mas recusou-se a abandonar a vida ativa. Fundou então a sociedade PetroAtlantic Energy Corporation, focada na exploração de outras oportunidades de investimento petrolífero.

Fora da Galp, Ferreira de Oliveira seguiu a sua vida como palestrante em diversos fóruns, sobretudo sobre petróleo e gestão. Durante vários anos foi um dos mais bem pagos gestores da bolsa portuguesa, juntamente com António Mexia, que permaneceu na liderança da EDP. Duas figuras-chave da gestão em Portugal na última década, com perfis distintos e visões distantes. Poucas vezes se cruzaram.

Manuel Ferreira de Oliveira, doutorado em energia pela Universidade de Manchester em 1976, concluiu a sua agregação na Universidade do Porto em 1977, onde começou a lecionar em 1979. No ano seguinte iniciava a sua carreira na indústria petrolífera, tendo vivido e trabalhado na Venezuela e em Londres até 1995. Nesse ano tornou-se presidente do grupo Petrogal, cargo que manteria até 2000, quando assumiu a gestão da Unicer, fabricante das cervejas Super Bock.

Os seis anos na Unicer seriam apenas um intervalo numa vida sempre ligada aos hidrocarbonetos. Em 2006, Manuel Ferreira de Oliveira regressaria à Galp, para um ano como administrador operacional, assumindo em 2007 a liderança executiva da empresa, que então entrava em bolsa.

Se o legado de um gestor ficasse reduzido a números, a valorização que Ferreira de Oliveira gerou na Galp (juntamente com a restante equipa de gestão e todo o quadro de trabalhadores) fica patente na sua capitalização - passou de cerca de 5 mil milhões de euros no final de 2006 para mais de 10 mil milhões de euros após a sua saída. A que se somaram, para os acionistas, dividendos de 3,5 mil milhões de euros ao longo de uma década.

Natural de Oliveira de Azeméis, filho de pais que emigraram para a Venezuela, pouco interessado na televisão e no cinema e fã de piano, sobretudo de Chopin, Manuel Ferreira de Oliveira deixou as suas maiores marcas como gestor nos oito anos que estaria ao comando da Galp, até 2015.

Um homem do upstream

O seu amigo Luís Mira Amaral não lhe poupa elogios, sobretudo pelo impulso que Ferreira de Oliveira deu ao grupo, que entre 2001 e 2004 tinha sido conduzido por António Mexia, até que este se tornou, por breves meses, ministro das Obras Públicas do Governo de Santana Lopes. Acabaria por ser Ferreira de Oliveira, homem de confiança de Américo Amorim, a defender a obrigação da Galp de ter os dois pés no upstream, a cadeia a montante da indústria petrolífera e onde ainda hoje as companhias do sector conseguem maiores margens de lucro.

Mira Amaral nota que Ferreira de Oliveira “consolidou a Galp como grande empresa com presença na prospeção e exploração de petróleos, na refinação e na distribuição, depois da ameaça desastrosa feita por António Mexia de reduzir a empresa a uma mera distribuidora”. “Em boa hora o convidámos para regressar a Portugal para gerir a então Petrogal”, recorda ao Expresso Luís Mira Amaral.

Com efeito, foi sob a liderança de Ferreira de Oliveira que a Galp realizou um dos maiores investimentos de sempre no sector energético nacional, ao aplicar 1,4 mil milhões de euros na modernização das suas refinarias em Sines e Matosinhos, de forma a produzir produtos refinados com maior valor, aumentando a sua capacidade exportadora.

Ferreira de Oliveira tomou as rédeas da Galp pouco antes da queda do Lehman Brothers e dos seus efeitos devastadores na economia global. Mas as decisões do então presidente da Galp, com o apoio acionista de Américo Amorim e da italiana Eni, acabaram por ser o seguro de vida da Galp, que hoje, após a sua morte, rivaliza com a EDP como uma das mais lucrativas empresas nacionais.

Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, conhecia-o “muito bem”. Destaca, ao Expresso, o contributo que Ferreira de Oliveira teve na sua carreira internacional, nomeadamente com a exploração de petróleo pesado na faixa de Orinoco, na Venezuela. Mas também realça “ter desbloqueado em Portugal a Petrogal / Galp para o upstream”. “Teve enorme sucesso nesta aposta, com os resultados da prospeção e pesquisa em Angola, no Brasil e em Moçambique, hoje o que mais valor dá a Galp”.

Mas Ribeiro da Silva nota ainda “a grande determinação no upgrade das duas refinarias, que hoje estariam completamente anacrónicas”. “De relevar o grande entusiasmo pela investigação e desenvolvimento, colaboração com universidades e formação de quadros”, acrescenta.

Manuel Ferreira de Oliveira sempre foi um defensor da aposta na prospeção petrolífera, mesmo quando, durante a governação de José Sócrates, grande parte da agenda mediática estava tomada pela defesa das energias renováveis. O suporte que o engenheiro deu ao segmento da exploração e produção foi decisivo para manter as participações da Galp no Brasil. Um Brasil onde no final de 2006 era descoberto o campo Tupi, mais tarde rebatizado Lula, que é hoje a galinha dos ovos de ouro da Galp, uma das suas maiores fontes de receita, mesmo tendo a petrolífera lusa uma participação de apenas 10%.

Ferreira de Oliveira nunca o escondeu: numa indústria de alto risco como a petrolífera, era melhor ter um conjunto alargado de pequenas participações (acreditando que algumas dariam certo) do que concentrar todo o capital num único empreendimento. O tempo deu-lhe razão e as várias participações que a Galp foi colecionando na exploração do pré-sal brasileiro tornaram-se um dos mais preciosos ativos da petrolífera portuguesa. Que manteve, do lado de cá, a liderança no competitivo mercado da distribuição de combustíveis ao cliente final.

Manuel Ferreira de Oliveira já não viveu para acompanhar o importante investimento que a Galp realizará nos próximos anos em Moçambique, que terá na produção de gás natural uma das maiores fontes de receitas para o Estado e para o desenvolvimento da economia local. Será agora a liderança de Carlos Gomes da Silva e de Paula Amorim a colher os frutos das sementes plantadas na era de Ferreira de Oliveira.