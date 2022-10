Morreu Manuel Ferreira de Oliveira

O antigo presidente da Galp Energia, Manuel Ferreira de Oliveira, morreu este sábado, 5 de outubro. Tinha 70 anos.

A notícia foi inicialmente avançada pelo site de notícias da Universidade do Porto, onde tinha sido professor catedrático na Faculdade de Engenharia e da qual era membro do conselho de curadores e foi, entretanto, confirmada pelo Expresso.

Segundo a mesma publicação, Ferreira de Oliveira estará em câmara ardente na igreja de Cristo Rei, no Porto.

Formado em engenharia (foi responsável pela modernização da área de energia elétrica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, segundo a publicação universitária), foi na liderança de empresas que ganhou destaque.

Ferreira de Oliveira esteve na Galp Energia durante oito anos. Para aí entrou em 2006, subindo a presidente executivo um ano depois. No passado, tinha já estado à frente da Petrogal (da origem do grupo petrolífero).

Aí, sempre defendeu que havia transparência no sector dos combustíveis (recusando concertação de preços), enfrentou aquilo que considerava ser a introdução de encargos direcionados especificamente à empresa e viveu numa época de mudanças na petrolífera nacional, nomeadamente acionistas (a saida da italiana Eni, por exemplo, tendo de viver num difícil equilíbrio acionista entre a Sonangol e Américo Amorim).

Sob a sua presidência, a Galp intensificou a vida no ramo da exploração de petroléo em mercados, do qual o Brasil é o principal exemplo, tendo também Ferreira de Oliveira feito com que a empresa entrasse no mundo da eletricidade.

Entre a saída da Petrogal e a entrada na Galp, o engenheiro esteve fora do sector. Ocupou a presidência executiva da Unicer, a dona das cervejas Super Bock.

"Aquilo que sei fazer melhor"

Ferreira de Oliveira saiu da Galp em 2015. Meses depois, passava a concorrente. Voltou ao sector dos petróleos com uma empresa, a Petroatlântico. Quando saiu da empresa, deu uma entrevista ao Expresso onde deixou claro que era o mundo dos combustíveis aquele que melhor conhecia: "Vou ter deveres e missões a cumprir no sector, porque é aquilo que sei fazer melhor".

Atualmente, e desde 2016, Manuel Ferreira de Oliveira presidia à comissão de remunerações da assembleia-geral da Caixa Geral de Depósitos, nomeado pelo Estado.

Ferreira de Oliveira era um dos agraciados com ordens honoríficas nacionais. Foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Mérito em 2006, pelas mãos do então Presidente Jorge Sampaio.