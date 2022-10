Fazenda do Grupo Espírito Santo no Brasil já foi vendida mas dinheiro não vai para o vendedor

Depois de uma primeira tentativa falhada, a fazenda que o Grupo Espírito Santo tem no Brasil já tem comprador. Aliás, até já foram feitos pagamentos por essa operação. Contudo, o dinheiro não chegará ao Luxemburgo, onde está a Rioforte em insolvência. Não chegará, por isso, para o ressarcimento de credores como a Pharol ou o fundo de recuperação de créditos do papel comercial vendido nos balcões do BES.

“Os contratos assinados para a venda da Companhia Brasileira de Agropecuária (Cobrape) e ES Property Brasil foram executados ao longo dos últimos quatro meses. Já foram recebidos alguns pagamentos e, como exigido pelas autoridades brasileiras, estes pagamentos foram feitos para uma conta por elas bloqueada”, assinala o relatório feito pelos responsáveis por acompanharem a insolvência da Rioforte, Alan Rukavina e Paul Laplume, publicado esta semana e relativo a 31 de agosto.

A Rioforte era a empresa do Grupo Espírito Santo para a área não financeira, sendo a antiga dona de empresas como os hotéis Tivoli, a Herdade da Comporta, a Espírito Santo Saúde (hoje Luz Saúde), mas também de fazendas no Brasil e no Paraguai. No ramo não financeiro, o Banco Espírito Santo era o grande ativo do grupo, que tinha também a seguradora Tranquilidade.

A Cobrape é a fazenda no Brasil. Localizada no estado de Tocatins, tem uma área de 20 mil hectares, centrando-se na produção de arroz e soja, sendo que também há criação de gado bovino, com touros de várias raças, segundo descreve o site criado para agregar o processo de insolvência de várias empresas. Esta empresa, detida pela Euroamerican Finance, por sua vez nas mãos da Rioforte, está a venda, num processo gerido pela Deloitte Tax et Consulting.

O processo de venda da Cobrape e da Espírito Santo Property já estava em curso, mas, de acordo com o relatório anterior, feito com referência a 30 de abril, as condições suspensivas relativas aos contratos continuavam a impedir a sua concretização. Nessa altura, as gestões locais e a Deloitte estavam a trabalhar para o seu levantamento: em causa estava o arresto judicial decretado sobre os bens das sociedades.

Não é explicado no novo relatório que solução foi encontrada (o Correio da Manhã noticiou que, a pedido do Ministério Público português, foram arrestados imóveis do antigo GES no Brasil), mas é certo que o dinheiro não seguirá para o Luxemburgo. A Rioforte, sediada no grão-ducado, é a dona dessas empresas, mas não vai receber nenhum dinheiro.

“Relembramos que a realização destes ativos não vai resultar numa entrada de fundos para a Euroamerican Finance (pelo menos no curto ou médio prazos)”, diz o documento.

Arrestos não são novos

As autoridades portuguesas têm decretado arrestos sobre os bens ligados a ex-gestores do Grupo Espírito Santo e ativos a ele ligados (neste momento, os responsáveis pela insolvência tentam recuperar ativos ligados a “off-shores” que alegadamente pertencem àquele universo), para os ativos poderem vir a ser usados para ressarcir eventuais lesados.

Não é a primeira vez que acontece: quando alienou o as mini-hídricas do Brasil, também não houve encaixe para a Rioforte – o mesmo ocorre em Portugal, com as vendas da Espírito Santo Property Portugal e dos fundos imobiliários a ela ligados, que estão a vender ativos, mas cujas receitas ficarão bloqueadas à guarda da justiça.

Assim, não é a fazenda de mais de 20 mil hectares que vai ajudar a trazer equilíbrio para a muito deficitária situação patrimonial da Rioforte. Há reclamações de crédito de 4,5 mil milhões de euros para uma empresa que tem bens depositados de 136 milhões de euros. Ou seja, o dinheiro atualmente disponível paga 3% das responsabilidades. Uma proporção idêntica à da sua casa-mãe, a Espírito Santo International, igualmente em insolvência no Luxemburgo, onde estavam sediadas.

Com os arrestos judiciais, saem, para já, prejudicados os credores da Rioforte, de que se destaca a Pharol, a empresa cotada na Bolsa de Lisboa que resultou da Portugal Telecom (que investigou 897 milhões de euros em papel comercial da Rioforte) e o fundo de recuperação de créditos geridos pela Patris para o ressarcimento das perdas dos clientes que investiu em papel comercial das sociedades do GES aos balcões do BES.

Condições atrasam venda da Comporta em Portugal

São também condições suspensivas que estão a impedir a concretização da venda dos principais ativos imobiliários da Herdade da Comporta, igualmente nas mãos da Rioforte. A gestora do fundo imobiliário que gere os terrenos em Grândola e Alcácer do Sal, a Gesfimo, acordou a alienação dos ativos com o consórcio que junta a Amorim Luxury, de Paula Amorim, à Vanguard Properties, de Claude Berda, no final de novembro de 2018.

Quase um ano depois, a concretização da operação tem sido continuamente adiada – o Jornal de Negócios diz que o fecho será em outubro.

O relatório dos curadores da insolvência da Rioforte menciona que as partes envolvidas estão a trabalhar para levantar as condições suspensivas. Além do arresto dos ativos, que obriga a que a justiça portuguesa esteja atenta à venda, há a questão das servidões administrativas por resolver definitivamente, já que são partilhadas entre o fundo imobiliário e outra empresa da Rioforte, a sociedade Herdade da Comporta – Actividades agro Silvícolas e Turísticas, igualmente sob arresto.