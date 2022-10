Banco Montepio resolve comissão de auditoria, mas presidência continua por solucionar

Um problema já está solucionado, o outro nem por isso. O Banco Montepio já encontrou uma resposta para o problema criado pela renúncia do presidente da comissão de auditoria. No entanto, permanece a indefinição na gestão executiva, em que Dulce Mota continua a ocupar as funções de forma interina.

Esta sexta-feira, 4 de outubro, o Banco Montepio enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um comunicado com a solução para a comissão de auditoria. “Tendo presente a cessação de funções do Dr. Luís Eduardo Henriques Guimarães, com efeito a 30 de setembro de 2019 e considerando a não designação pela assembleia-geral de novo presidente da comissão de auditoria, esta comissão deliberou designar o Dr. Manuel Ferreira Teixeira para exercer as funções de presidente da comissão de auditoria”.

A renúncia de Luís Guimarães tinha já sido noticiada e obrigou mesmo o Banco de Portugal a intervir e a pedir para que pudesse ficar em funções até haver uma solução, para não causar perturbações. Não aconteceu. Mas a indefinição foi por pouco tempo. O administrador não executivo do banco, Manuel Teixeira era já membro da comissão de auditoria, passando agora a presidente, mesmo que não tenha havido eleição do seu nome em assembleia-geral. Apesar desta mudança, a comissão de auditoria, o órgão de fiscalização e acompanhamento da comissão executiva, continua a ter apenas três membros, menos um do que até aqui.

No comunicado enviado à CMVM, o Banco Montepio elenca os restantes órgãos sociais da instituição, sendo que Dulce Mota, que está a ocupar interinamente o cargo de presidente executivo, por inerência de funções de vice-presidente da administração, não aparece identificada como tal, mas apenas como uma das vogais executivas. Carlos Tavares é o presidente do conselho de administração, mas sem funções executivas.

Neste momento, há um órgão interno, a comissão de remunerações, nomeações e avaliações, a avaliar a administração do Banco Montepio. Aí, está a ser avaliado o perfil de presidente executivo (CEO) do banco, por exemplo. A proposta com o que deverá acontecer nos órgãos sociais deverá de ser entregue a Carlos Tavares este mês, como noticiou o Jornal de Negócios. De acordo com a mesma fonte, estão em cima da mesa três cenários: Carlos Tavares volta a ser CEO (e deixa de ser “chairman”, procurando uma alternativa – algo que tentou fazer no passado e falhou); Dulce Mota é confirmada como CEO; é recrutado um outro presidente executivo.

O Banco de Portugal tem acompanhado este caso, e, segundo o Jornal Económico, já pediu mesmo celeridade na sua solução à instituição financeira, cujos lucros caíram 77% no primeiro semestre, ficando-se pelos 3,6 milhões de euros. A nomeação envolve a acionista maioritária do banco, a associação mutualista Montepio Geral, presidida por António Tomás Correia.