Tem um cartão de débito ou de crédito da CGD? Já pode utilizá-los de novo

Está resolvido o problema técnico que esteve na origem dos constrangimentos sentidos esta sexta-feira à noite: durante cerca de três horas, entre as 20h e as 23h, muitos clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não conseguiram fazer pagamentos nos terminais bancários, nem levantar dinheiro no multibanco ou utilizar o MBWay.

Segundo a entidade bancária, a falha ficou a dever-se a um “problema que afetou as comunicações com a entidade gestora”, a SIBS. As equipas técnicas de ambas as entidades estiveram em contacto durante a noite para resolver o problema.

Vários clientes partilharam no Twitter as dificuldades sentidas desde pelo menos as 20h.