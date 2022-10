Vinho. Nesta quinta mandam elas

Este ano, Sophia Bergqvist tem mais uma encosta para vindimar no coração do Douro vinhateiro, mesmo colada à Quinta de La Rosa, onde viveu a avó Clara. “Comprámos o Vedeal e já vamos fazer a nossa primeira vindima este ano”, comenta a empresária ao anunciar o investimento de €1,2 milhões na nova propriedade, ganha em concorrência direta com um grupo alemão e um produtor da África do Sul.

“O Douro tem muita procura, mas os preços afastam cada vez mais os portugueses. Para vinhas da letra A (a classificação de topo no Douro) os preços começam nos €60 mil por hectare”, comenta Sophia, uma inglesa nascida em Beirute, habituada a viver entre Londres e o Douro, onde assumiu a gestão da quinta da família depois de estudar Management Consulting em Cambridge, fazer um mestrado no INSEAD e trabalhar como consultora em França e em Inglaterra.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).