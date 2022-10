Ronald Cohen: “Unicórnios do futuro serão empresas de impacto social”

É considerado o pai do investimento de impacto social e o grande impulsionador da causa no Reino Unido, o país que, a par dos Estados Unidos da América (EUA), tem liderado esta nova forma de investir capital na melhoria de vida das pessoas menos privilegiadas e mais pobres, onde a saúde e a educação são áreas de eleição. Aos 60 anos, Ronald Cohen, um ex-refugia­do egípcio, decidiu mudar de vida e sair da área de capital de risco (tinha criado aos 26 anos o poderoso fundo Apax Partner) para abrir caminho a um novo tipo de investimento.

Trata-se do investimento com impacto social e ambiental, algo que conseguiu tornar mensurável e possível de registar nas contas das empresas. Graças ao modelo criado por Ronald Cohen, hoje é possível aos investidores certificarem-se de que os seus investimentos cumprem o seu desígnio, ou seja, pode medir-se se há de facto diversidade de género e étnica, se está a dar emprego a pessoas desempregadas ou que estiveram na prisão. O mesmo é possível fazer na parte ambiental, e saber se as empresas estão a enviar CO2 para a atmosfera ou a poluir um rio.

