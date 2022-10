“Este ano já foram vendidas casas por mais de €9 milhões”

A Quinta do Lago, no Algarve, foi palco das transações mais caras do mercado nacional. O concelho de Cascais veio logo a seguir. Os compradores de casas de luxo são sobretudo estrangeiros. Os portugueses, regra geral, não vão além dos €2 milhões.

O mercado das casas de luxo em Portugal já está em quebra, depois de se terem atingido preços recorde acima dos 22 mil euros por metro quadrado, no centro de Lisboa?

O mercado imobiliário em Portugal encontra-se numa fase de consolidação. Para isto tem contribuído essencialmente o aumento da oferta em termos de novos empreendimentos que tem surgido no último ano. A verdade é que nos últimos três, quatro anos houve um grande gap entre a procura e a oferta no mercado residencial e isso fez disparar os preços. É também importante distinguir os vários mercados e perceber que nem todos estão na mesma fase de crescimento como é o caso de Lisboa e Porto. Parece-me também enganador olhar para os valores máximos atingidos na venda de um imóvel como métrica para determinar a dinâmica do mercado. De facto, existem valores muito elevados em Lisboa, mas estamos a falar de casos muito específicos e que não podem ser retirados do contexto. O preço médio por metros quadrado de uma casa de luxo em Lisboa situa-se entre os €6 mil e os €10 mil euros e ainda existem muito boas oportunidades disponíveis e outras de construção nova que irão ver a luz do dia nos próximos meses.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).