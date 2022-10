REN entregou a chineses contrato de 47 milhões de euros para cabo submarino

A REN - Redes Energéticas Nacionais contratou a empresa chinesa Hengtong Optic-Electric para construir o cabo submarino em muito alta tensão que permitirá ligar à rede elétrica portuguesa o primeiro parque eólico offshore nacional, o Windfloat, que está a ser construído ao largo de Viana do Castelo.

O contrato vale 47 milhões de euros (em rigor são 46,999 milhões de euros) e foi entregue por ajuste direto à empresa chinesa a 25 de junho do ano passado, mas apenas publicado no portal dos contratos públicos (Base) a 24 de setembro último.

A REN, apesar de ser uma empresa privada, está obrigada às regras de contratação pública e publica no portal Base as suas empreitadas por ser concessionária do transporte de eletricidade (uma concessão adjudicada pelo Estado português). A empresa justificou o recurso ao ajuste direto com uma cláusula entretanto revogada do Código dos Contratos Públicos.

Trata-se da alínea F do número 1 do Artigo 24. Essa alínea, que na versão mais recente do Código foi eliminada, estipula que o ajuste direto pode ser usado quando "o contrato seja declarado secreto ou a respectiva execução deva ser acompanhada de medidas especiais de segurança, bem como quando a defesa de interesses essenciais do Estado o exigir".

Entretanto, a REN enviou ao Expresso um esclarecimento indicando que a classificação do contrato como ajuste direto foi um "lapso dos serviços internos", tendo a empresa solicitado aos gestores do portal Base a retificação da informação, já que a escolha da Hengtong foi precedida de um concurso público e de uma consulta prévia a várias entidades. Nessa consulta a REN constatou que a proposta da Hengtong era 10 milhões de euros mais barata que a da segunda melhor oferta.

A REN tem desde 2012 como maior acionista, com 25% do capital, a State Grid of China, empresa estatal da República Popular da China, que também é o maior acionista da EDP, mas através da China Three Gorges.

Há vários anos que a REN tem vindo a trabalhar com grupos chineses, integrando-os no seu programa de qualificação de fornecedores, tal como a EDP.

O contrato agora publicado prevê que o cabo esteja operacional até 30 de novembro deste ano, comprometendo-se a Hengtong Optic-Electric a prestar serviços de manutenção da infraestrutura durante 10 anos.

O custo deste cabo submarino entra para a base de ativos regulados da REN, pelo que este investimento conta para a remuneração da empresa presidida por Rodrigo Costa. No entanto, recentemente o Governo aprovou a canalização de receitas das licenças de carbono para pagar esses encargos, de forma a que os consumidores portugueses de eletricidade não sejam onerados por este projeto.

O Windfloat Atlântico é o primeiro parque eólico offshore em Portugal. Terá três aerogeradores, com uma potência total de 25 megawatts (MW). O empreendimento é promovido por um consórcio que tem a EDP Renováveis como maior acionista, contando ainda com a Repsol, Engie e Principal Power. O investimento ultrapassa os 100 milhões de euros, parcialmente apoiados em subsídios comunitários e em financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) e conta com uma tarifa de venda de energia à rede de 140 euros por megawatt hora (MWh).

Nota: Notícia atualizada às 0h05 com esclarecimento da REN sobre o procedimento de contratação.