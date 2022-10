Em maio deste ano, uma equipa das finanças organizou uma Operação STOP para apanhar condutores com dívidas à Autoridade Tributária (AT). Designada “Ação Sobre Rodas”, contou com a participação de 20 elementos do fisco e 10 militares da GNR. Objetivo: intercetar os prevaricadores e convidá-los a pagar. Os que não tinham condições para liquidar os montantes em dívida podiam ficar com a sua viatura apreendida. Este foi o guião do que aconteceu na manhã de 28 de maio, quando a equipa das finanças se instalou, juntamente com as autoridades, na rotunda da Autoestrada A42, em Valongo. Vestidos com coletes pretos com inscrição “Autoridade Tributária e Aduaneira” nas costas, os elementos da AT fizeram o cruzamento das matrículas dos carros com o ‘cadastro’ dos respetivos proprietários no Fisco. Para o efeito, montaram um sistema informático, dentro de tendas instaladas na berma da estrada.

A medida desenvolvida pela Direção de Finanças do Porto acendeu um rastilho: horas depois o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Nunes, cancelava a ação de fiscalização alegando que não tinha sido definida centralmente pela autoridade tributária e aduaneira. Mário Centeno, ministro das Finanças, veio também dizer que a ação “não foi feliz”. Mas a intervenção dos dois responsáveis políticos não foi suficiente para calar a indignação. Até porque dias antes tinha havido outras duas operações semelhantes que terão resultado na inspeção de 3 mil carros.

Considerada ilegal por diferentes juristas, a ação culminou na demissão do diretor de Finanças do Porto e lançou uma interrogação, que foi, aliás, o tema premente para as mais de quatro mil pessoas que estiveram no VI Congresso dos Contabilistas Certificados: o Fisco é demasiado agressivo?

“Podemos considerar que é”, começa por dizer o fiscalista, Abílio Sousa, enumerando algumas razões para uma postura das finanças mais agressiva: “Os funcionários do Fisco têm objetivos para cumprir que muitas vezes põem à frente de tudo, atropelando por vezes até a legislação. Como consultor fiscal passam pelo meu escritório muitas situações dessas”, afirmou ao Expresso. “As finanças têm de ter um papel preventivo e que não gere contencioso atrás de contencioso. Caso contrário o resultado é o que temos neste momento: uma decisão de impugnação de um processo judicial demora anos.” Os prazos não se aplicam a todos: quando há capacidade financeira, uma empresa poderá recorrer das decisões em nove meses. Mas trata-se de uma minoria de contribuintes. “A expectativa média de decisão anda entre os oito ou dez anos.”

Império da informática

Quando o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vê uma chamada perdida de Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, já sabe que o “sistema informático da Autoridade Tributária está em baixo”. No congresso não foi preciso ligar. Paula Franco fechou o ciclo de debates ao lado de António Mendonça Mendes, no palco do Altice Arena, em Lisboa.

Questionada pelo Expresso quanto à postura do Fisco, Paula Franco diz que a Autoridade Tributária deve criar “uma relação de confiança” com os contribuintes. “O objetivo de qualquer país em arrecadar riqueza é, em primeiro lugar, garantir o cumprimento voluntário das suas obrigações fiscais. A AT tem uma postura demasiado agressiva para permitir essa confiança e boa relação”, afirmou ao Expresso.

Numa altura em que a profissão dos contabilistas atravessa um período de indefinição devido à disrupção tecnológica — estudos garantem que a profissão será substituída por sistemas à base de inteligência artificial — o sistema informático da Autoridade Tributária também é alvo de críticas. “Desde que as empresas passaram a ser obrigadas a comunicar as faturas — o e-fatura — vemos muitas inconformidades que são identificadas pelo sistema e recebemos notificações com exigências que não existem.”

Para Abílio Martins “não pode haver um império da informática sobre a legalidade”. “Temos algumas regras, inclusive regras de liquidação, que são determinadas pelo computador.” Na perspetiva da pessoa singular, explica o contabilista, o contribuinte não se apercebe. Tem o IRS totalmente preenchido, e basta carregar num botão para entregar a declaração e ser reembolsado ao fim de uma semana.

As indicações do Ministério das Finanças vão no sentido de uma maior proporcionalidade — e proximidade — na relação entre o Fisco e os contribuintes. A estratégia, defende o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, passa por implementar medidas para que a intervenção humana possa prevenir a tempo os litígios. Muitos destes litígios entre a AT e os contribuintes “decorrem do automatismo informático da Administração Fiscal”, disse ao Expresso António Mendonça Mendes [ver entrevista].

Salvaguardando que “não existem sistemas informáticos perfeitos”, o consultor Abílio Martins deixa uma pergunta: “Por que razão um técnico de inspeção tem de ser avaliado pelas correções que faz?” E conclui: “As correções até podem ser julgadas em tribunal e voltar para trás. Ele tem de ser avaliado com base nas correções que produzem efetivamente resultados.”