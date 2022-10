Nuno Santos: “Há muita poluição à volta do futebol”

Com mais de 30 anos de experiência na comunicação social, incluindo o lançamento da SIC Notícias, Nuno Santos dirige desde julho de 2018 o projeto 11 — não gosta de lhe chamar um canal de televisão mas sim uma plataforma de conteúdos. Pertença da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi lançado a 1 de agosto e quer preencher um espaço que considera vazio, com a transmissão de jogos de futebol feminino e de clubes de média e pequena dimensão. Os primeiros dados de audiências mostram que o 11 bateu canais como a Sporting TV, Bola TV e Eurosport — um desempenho que Nuno Santos diz estar dentro das expectativas.

Que balanço faz das primeiras semanas de emissão do 11?

Tivemos bons sinais no primeiro mês, em linha com a nossa expectativa — agosto foi o mês de férias mas também do regresso do futebol. Dissemos, desde o início, que era muito importante estabelecer uma ligação com a comunidade do futebol e o país. Esses laços estão criados. O 11 nasce com o propósito de mostrar o futebol que normalmente não chega aos grandes meios e à TV em particular. Transmitimos em agosto jogos de mais de 50 equipas e das competições de menor dimensão, como a Liga Revelação, o Campeonato Nacional de Sub-19 e o Sub-15.

