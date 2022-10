Há uma cadeia no bairro, em Viseu

A cadeia da cidade de Viseu é mesmo para fechar. Localizada no Bairro Municipal este é um dos estabelecimentos prisionais em todo o país cujo encerramento faseado já foi decidido pelo Ministério da Justiça.

Com a transferência dos reclusos, num horizonte de 10 anos, a autarquia viseense vai “propor ao Governo a sua entrega ao município para equipamento cultural”, esclarece Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu. A intenção é que a cadeia receba serviços públicos e que no exterior sejam construídos “um anfiteatro ao ar livre com dois parques, um para gerações ativas e outro infantil”, adianta o autarca.

