Grupo do Kuwait investe €500 milhões em Portugal

Depois do Algarve, Cascais e Lisboa, A UIP — United Investments Portugal voltou-se para Norte e vai investir €200 milhões na Quinta Marques Gomes, em Gaia, onde quer construir um empreendimento hoteleiro e residencial de luxo em várias fases, no prazo de sete anos. No acumulado de três décadas, os investimentos dos árabes do Al-Bahar Investment Group em Portugal ascendem já aos €500 milhões, em empreendimentos como o Pine Cliffs Resort (Algarve), Sheraton Cascais Resort e Hyatt Regency Lisboa. O Norte entrou na sua rota em 2018, com o lançamento do Yotel Porto, um projeto de €30 milhões, com 150 quartos, a inaugurar no final do ano, junto à estação de Metro da Trindade, e que marca a estreia da insígnia no país. Agora, a compra da Quinta Marques Gomes a um fundo do Novo Banco que herdou ativos do BES vem confirmar o seu interesse na região.

É o maior investimento do grupo do Kuwait no país até ao momento e “é um dos projetos mais ambiciosos do grupo, que assim reforça a presença em Portugal”, afirma Carlos Leal, diretor-geral da UIP, admitindo que “este é um bom momento no panorama turístico e imobiliário nacional”.

